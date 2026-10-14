2027年1月よりNHK総合テレビにて放送予定のTVアニメ「ひらやすみ」(原作：真造圭伍 「ひらやすみ」、小学館「週刊ビッグコミックスピリッツ」連載中)より、追加キャスト5名が一挙解禁された。

野口ヒデキを演じるのは、幅広い作品で活躍する浪川大輔。「HUNTER×HUNTER」ヒソカ役、「ハイキュー!!」及川徹役、「ルパン三世」石川五ェ門役など、コミカルからシリアスまで変幻自在の演技力で幅広い役柄を演じてきた浪川が、ハマり役とも言えるヒデキを演じる。

立花よもぎ役は、数多くの話題作に出演してきた日笠陽子。「けいおん!」秋山澪役、「呪術廻戦」庵歌姫役、「キングダム」羌瘣役などで知られ、キャラクターの感情をダイレクトに伝える高い表現力を持つ日笠が、よもぎの心情を繊細に表現する。

そして、横山あかりを演じるのは、若手実力派の宮本侑芽。「SSSS.GRIDMAN」宝多六花役、「機動戦士ガンダム 水星の魔女」ニカ・ナナウラ役、「黄泉のツガイ」アサ役などを務めてきた宮本が、同じく福岡出身のあかりを自然体で演じる。

石川リョウ役には、多くの作品で存在感を放つ梅原裕一郎。「ゴブリンスレイヤー」ゴブリンスレイヤー役、「WIND BREAKER」十亀条役、「アオアシ」栗林晴久役などで存在感を放ってきた梅原が、印象的な低音と柔らかな演技で石川の魅力を引き出す。

さらに、ナレーションを担当するのは、数多くの番組で活躍する内藤裕子。連続テレビ小説や、大河ドラマ「篤姫」紀行、NHKスペシャルなどこれまで多くのナレーションを務めてきた内藤が、温かみのある語り口で「ひらやすみ」の世界を届る。

キャストコメント全文

野口ヒデキ役 浪川大輔

今作は、めくるめく事件が次から次へと起きるものではありません。本当に、日常です。キャラクターたちから滲み出る空気感が世界を作りそこから生まれるなんとも言えない味わいをもたらせてくれます。その味わいが格別です。何故か涙を伴います。是非楽しんでください。

立花よもぎ役 日笠陽子

ひらやすみ原作の一巻が発売された時から読ませて頂いていました。こうしてよもぎさんを演じられるとは思っていなかったので本当に嬉しいです! よもぎさんの胸に秘めたどうしようもない葛藤や虚無感、ふと緩んで爆笑できる瞬間。そんな感情の欠片たちが散らばって日常として在ることを意識しながら作品作りに臨んでいます。

頑張りまくってるよもぎさんも彼女の良いところだと思うので、一生懸命に、そして同時に肩の力を抜いて演じていきます!!

横山あかり役 宮本侑芽

阿佐ヶ谷のどこにでもある日常。普通の、なんてことない日々がいかに、幸せなことなのか。自分のちょっとした日常も、大事に噛み締めていこうと思わせられる作品です。なっちゃん役の髙橋茉優ちゃんとはどこか運命を感じながら、自分にとってはご褒美かと思うくらい楽しい時間を過ごしています。私も視聴するのがとっても楽しみです!

石川リョウ役 梅原裕一郎

一癖と二癖もあるけれど、現実世界のどこかにいそうなキャラクターたちが織りなす空気がとても心地よい作品だと感じました。 その中でも一際こじらせていそうな石川リョウを演じられること、嬉しく思います。

作品の魅力をより高められるように、全力で演じさせていただきます。

ナレーション 内藤裕子

幸せは、何気ない日常の中にあることを気づかせてくれる『ひらやすみ』の大ファンです。

この度、ナレーションを担当させていただくことになり、感激しています。 ナレーションが、作品の中で“スパイス”となるように、登場人物の息づかいや間合いを大切にしながら、物語を案内していきたいと思っています。 皆さまのご期待にお応えできるよう、精一杯努めてまいります。

TVアニメ「ひらやすみ」概要

イントロダクション

生田ヒロト、29歳、フリーター。

定職なし、恋人なし、普通ならあるはずの？将来の不安も一切ない、お気楽な自由人。

そんな彼は、人柄のよさだけで、仲良くなった近所のおばあちゃん・和田はなえさんから、タダで一戸建ての平屋を譲り受けることに。

阿佐ヶ谷・高円寺など東京都杉並区を舞台に、変わりゆく季節と変わらない日々を、今日も優しく照らし出す、もらった平屋モラトリアム

あなたも「ひらやすみ」してみませんか？

キャスト

生田ヒロト 内田雄馬

小林なつみ 髙橋茉優

和田はなえ 愛河里花子

野口ヒデキ 浪川大輔

立花よもぎ 日笠陽子

横山あかり 宮本侑芽

石川リョウ 梅原裕一郎

ナレーション 内藤裕子

(C)真造圭伍／小学館／「ひらやすみ」製作委員会