2026年10月期カンテレ・フジテレビ系全国ネット“火アニバル!!”枠にて、毎週火曜よる11:00より放送中のTVアニメ『超巡!超条先輩』よりノンクレジットエンディング(至福ぽんちょ「またあした」)、第3話のサブタイトル・あらすじ・先行カットが解禁された。

“なお、各配信プラットフォームにて毎週火曜よる11:30～配信中、またTVerでも最新話の1週間見逃し配信を実施している。

ノンクレジットエンディング映像解禁

至福ぽんちょ「またあした」の楽曲に乗せて、温もりある楽曲が喧騒渦巻く珍宿の街並みをアンニュイに包み込み、本作の新たな魅力を引き出す映像に仕上がっているノンクレジットエンディングが解禁された。

エンディングテーマ

曲名：「またあした」

アーティスト名：至福ぽんちょ

作詞・作曲：神谷泰地

編曲：神谷泰地・堀ノ内ソウ

レーベル名：Victor Entertainment

第3話「パシリ巡査長」「爆走巡査長」初解禁

超能力が効かない対超巡用ロボット、ローボくんが珍宿西交番に着任する。

徹底的な労働管理を行うローボくんに対し、為すすべもない超巡。

そんな時宝石強盗「爆走王」が現れる。

『超巡!超条先輩』放送情報・配信情報

放送情報

関西テレビ放送:2026年10月期カンテレ・フジテレビ系全国ネット“火アニバル!!”枠にて毎週火曜よる11時00分～

AT-X:2026年10月8日(木)スタート 毎週木曜22時～、毎週月曜10時～ ※リピートｍ毎週水曜16時～ ※リピート

※放送日時は変更になる可能性がございます

配信情報

各配信プラットフォーム 毎週火曜よる11:30～

TVer 最新話1週間見逃し配信中 毎週火曜よる11:30～

(C)沼駿／集英社・超巡!超条先輩製作委員会