週刊少年マガジンにて連載中の『ゆめねこねくと』がTVアニメ化決定。アニメーション制作はSTUDIO MASSKETが担当し、あわせてティザーサイトがオープンし、ティザービジュアル＆PVが解禁された。高宮遊日役は小林裕介、ナノ役は篠原侑が務める。また、原作・澤田コウ先生からはアニメ化を記念して、コメントと描き下ろしイラストも到着した。

地上波放送、できるのか!?超絶可愛いティザービジュアル＆PV公開!

週刊少年マガジンにて連載中の「ゆめねこねくと」は、超絶かわいいヒロインたちが繰り広げるポップな世界観に、思わずドキッとする大胆な表現と、予測不能な展開を詰め込んだ宇宙スケールのドタバタコメディ。キュートなだけでは終わらない、癖になるヒロインたちの魅力に加え、ユメネコカンパニーが取り扱うちょっと不思議な“商品”をきっかけに、次々と巻き起こるハプニングも本作の大きな見どころだ。

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ティザービジュアルには、目が釘付けになってしまうほどキュートなナノと、何かをしでかしそうなニョルプップ・パンピッピが登場。ナノの圧倒的な可愛さと、ニョルプップの愛嬌がぎゅっと詰まった一枚となっている。

さらにティザーPVでは、ナノと遊日の2人を中心に、原作漫画のポップでスケベなファンタジーがアニメーションでさらに弾ける。キャラクターたちが動いて、声を出して、さらにギリギリを攻める「ゆめねこねくと」ならではの魅力もパワーアップし、原作とはまたひと味違った刺激を楽しめる映像だ。

キャスト&スタッフコメント到着!

高宮遊日役／小林裕介 コメント

高宮遊日の声を担当します!「マジですか?!」というのが率直な感想です(笑)令和の時代にとんでもなく攻めた内容、スタッフさんの本気が垣間どころか丸見えな作画、声優の恥ずかしいって何ですか?と言わんばかりの全力演技!間違いなく元気が湧き出てくる本作、ばっこりキャピウフライフを楽しみにしていてください!

ナノ役／篠原侑 コメント

ナノを演じさせていただきます、篠原侑です!

この作品にはたくさんの夢が詰まっていると思います!!

最高に面白いですし、スピード感も凄いです!!!!

私自身、初挑戦なこともあってとても楽しいですっ 可愛い女の子たちの可愛いアレやソレを、ぜひぜひ堪能してください。

横手颯太 監督 コメント

こういったスタッフコメントでは、「この作品は○話が見所です」「まずは○話まで見てください」といったコメントをよく目にします。

ですが、『ゆめねこねくと』は違います。

全話数が見所です。

なぜなら全話数、乳○が出るからです。

原作では乳○が出ていないお話もありましたが、アニメでは全話数、○首を出させていただきました。

澤田先生をはじめ、講談社の皆様の深く寛大な心に感謝いたします。

途中、どうしても乳○が出ないお話があり、私は一時期「○首ノイローゼ」を発症しました。

しかし、製作員会の皆様が適切なお薬(○首)を処方してくださったおかげで、無事に完治することができました。

そんな素晴らしいチームで、『ゆめねこねくと』を制作しております。

そして本作では、なんと乳○が喋り出します。

「おはようございます!」

と、元気よく挨拶してきます。

……そんなギャグも、この作品の面白いところです。

キャラクターがとにかく可愛くて、エロくて、そしてギャグが面白い。

そんな『ゆめねこねくと』に仕上がっています。

このコメントを読んでいる、そこの紳士なアナタ。 ぜひ『ゆめねこねくと』をご覧いただけたら嬉しいです。

(๏ )( ๏)

キャラクターデザイン／渡邊義弘 コメント

久々のお色気作品に飛びついたらなかなか上手く描けずにいた所、原作の先生や監督からの手厚い修正に助けられ、微に入り細に入りこだわり抜いたキャラ表が完成しました。現場の意見も取り入れつつ、皆様に楽しんでいただけるよう特殊(?)な設定も各キャラ毎に描き起こしてるのでお楽しみに。

シリーズ構成／脚本 市川十億衛門 コメント

声を大にして言います。これは、週刊少年マガジンで連載されている れっきとした『少年漫画』のアニメ化です。決してエロアニメではありません。

このコンプライアンス令和に、スタッフが一丸となり、その力を結集して挑むスペクタクル超大作です。 しかも、地上波で。 ……大丈夫か。

この作品が引退作になってもいい覚悟で、ゴリゴリの官能小説ばりのト書きを書きまくりました。このコンプライアンス令和に、どのように映像化されるのか?あんなとこや、こんなとこも見られるのか?もしかして、テレビでは何も見えないのか……?皆様、血眼になって、色んな楽しみ方をして頂けたら幸いでございます。

最後に、声を大にして言います。 これは、『少年漫画』のアニメ化です。

澤田コウ先生コメント&イラスト

『ゆめねこねくと』まさかまさかのアニメ化です!!

読者様･担当編集様、関係各所の皆様方の応援･協力のおかげです。本当に感謝しております!!

アニメ化のお話をいただいた際は嬉しさより先に「大丈夫なんですかね?」でした。

脚本や絵コンテを拝見した際は原作と同じ、それ以上のサービス精神で嬉しさと共に「大丈夫なんですかね?」でした。

ゆめねこねくとに真摯に向き合ってくれる紳士なスタッフ様の手で作られる素晴らしいアニメを私自身楽しみにしております!! 読者の皆様も是非期待してお待ちください!!

TVアニメ『ゆめねこねくと』

イントロダクション

可愛くて、楽しくて、羨ましい!

初連載から超ギリギリ!? 週刊少年マガジン発・澤田コウの刺激作!

少年漫画の限界をぶち破る!

全感覚SF(スケベ・ファンタジー)コメディ!

『アナタの願い、この“商品”で全部叶っちゃいます!』

高校入学初日から病欠し、ぼっちになった高宮遊日のもとに、宇宙からポコツン星人・ナノが突然やってきた!

“ポンコツ”なナノのトンデモ商品によって、遊日の高校生活は一気に加速する!!

かわいくて、ちょっぴり刺激的な、ばっこりキャッキャウフフキャピキャピスクールライフ開幕!

原作

澤田コウ「ゆめねこねくと」(講談社「週刊少年マガジン」連載)

スタッフ

監督：横手颯太

キャラクターデザイン：渡邊義弘

シリーズ構成／脚本：市川十億衛門

音楽：松村颯士

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：STUDIO MASSKET

製作幹事：SHOCHIKU ANIME

キャスト

高宮遊日：小林裕介

ナノ：篠原侑

(C)澤田コウ・講談社／「ゆめねこねくと」製作委員会