玉乃光酒造は、「ちいかわ 日本酒とお出汁のだし割りセット」を11月10日に発売する。予約受付は玉乃光酒造オンラインショップで10月5日より開始している。作中に登場する「くりまんじゅう」をデザインした日本酒、濃縮つゆ、専用カップなどをセットにした商品である。

玉乃光酒造は、「ちいかわ」に登場するキャラクター・くりまんじゅうをデザインした「ちいかわ 日本酒とお出汁のだし割りセット」を11月10日に発売する。

本商品は、作中でくりまんじゅうが嗜んでいた酒の飲み方として知られる「だし割り」を、自宅で再現できるセット。純米吟醸酒と濃縮つゆ「味わいつゆ」、さらにくりまんじゅうをあしらった専用カップが同梱されている。

「だし割り」とは

だし割りは、日本酒におでんのだしなどを加えて楽しむ飲み方のひとつ。だしの香りや旨味と日本酒を組み合わせることで、異なる味わいを楽しめるとされている。

今回のセットでは、おでんのだしの代わりに濃縮つゆ「味わいつゆ」を使用。お湯で割ることで、手軽にだし割りを作れる仕様となっている。

だし割り専用カップ

専用カップで作れるおすすめ配合

セットに付属する「だし割り専用カップ」には、「お湯ライン」と「だしライン」を表記。ラインに合わせてお湯と味わいつゆを注ぐことで、推奨される割合のだし割りを作ることができる。

その後、日本酒を加えて完成となり、日本酒の量は好みに応じて調整可能。付属の味わいつゆだけでなく、おでんのだしを使用してアレンジすることもできるとしている。

パッケージにもくりまんじゅうをデザイン

くりまんじゅうデザインの純米吟醸酒

パッケージには、さまざまな表情のくりまんじゅうや作中に登場するアイテムを配置。メインデザインには印象的なシーンを盛り込み、サイド面にも作中をモチーフにしたデザインが採用されている。

商品パッケージ

「ちいかわ 日本酒とお出汁のだし割りセット」概要

・商品名：ちいかわ 日本酒とお出汁のだし割りセット

・発売日：11月10日

・オンラインショップ予約開始日：10月5日

・販売場所：玉乃光酒造オンラインショップ

・セット内容：

＊純米吟醸酒 1本（180ml、アルコール分15度、精米歩合60％）

＊味わいつゆ（濃縮つゆ）1本（150ml）

＊だし割り専用カップ 1個

＊だし割りレシピ 1部

※飲酒は20歳になってから。

※飲酒運転は法律で禁止されている。

※妊娠中・授乳期の飲酒は控えること。