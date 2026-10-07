『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』より、10月7日に第2弾メインビジュアルが解禁された。

新ビジュアル、注目のポイントは?

新ビジュアルでは、満点の夜空の下、キャンプファイヤーの炎に照らされたちいかわとハチワレ、そして、いつも一緒にいる島民のヒトハとフタバたちが互いにじっと見つめ合う姿が。静かな夜空に浮かぶ星々と温かな炎の光に包まれたこの島で、ちいかわたちは一体どんな経験をするのか……。

後ろには、キャンプファイヤーを囲んで楽しそうに肩を並べる、うさぎ・島二郎・ラッコ・モモンガ・古本屋・くりまんじゅう・シーサーたちの姿も描かれている。

入場者特典のリバイバル配布決定!

また、先日情報解禁となった入場者特典第6弾の配布が10月10日からスタートする。

なお、入場者特典第6弾（チャームフィギュア全2種）については数量の関係により、10月10日のうちに配布終了となるケースも見込まれるため、チケットを予約する際はその点を了承のこと。

関連して、過去に数量の関係で早期に配布終了した(または早期での配布終了が予想される)入場者特典について、年内にリバイバル配布することが決定した。

対象となる特典は第6弾(チャームミニフィギュア全2種類)の他、第3弾(ごきげんセイレーン♪全3種類)、第4弾(チャームミニフィギュア全4種類)。実施時期など詳細については今後情報を解禁する。

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