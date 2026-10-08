バンダイスピリッツが展開するハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」シリーズより、ちいかわの最新作「一番くじ ちいかわ ～みんなで遊園地～」が2027年4月に発売されることが発表された。

「一番くじ ちいかわ ～みんなで遊園地～」

今回のテーマは「みんなで遊園地」。ちいかわ、ハチワレ、うさぎたちが遊園地で楽しむ様子をモチーフにしたアイテムの登場が期待される。現時点では賞品ラインアップなどの詳細は明らかになっておらず、「続報をお楽しみに！」とのこと。

この発表にファンからは、「楽しみすぎる！」「ハチワレ絶対ソフトクリーム落とすでしょ」「散財！散財！」「最高すぎる、、」と、喜びの声が寄せられている。

「一番くじ」は、必ずいずれかの賞品が当たるハズレなしのキャラクターくじ。ちいかわ関連の一番くじは毎回大きな注目を集めており、今回の「遊園地」テーマにもファンから期待が高まりそう。賞品ラインアップや販売店舗などの続報に注目したい。