100円寿司チェーンの「はま寿司」は10月14日より、「はま寿司の牡蠣と旨ねた秋祭り 第3弾」を全国の店舗で開催している。

同フェアでは、浜茹でした牡蠣のぷりっとジューシーな食感が楽しめる「広島県産 牡蠣握り(もみじおろしのせ)」と、サクサクとした衣と牡蠣の溢れる旨みが堪らない「広島県産牡蠣のカキフライつつみ(タルタルソース)」、香りがよく旨みのある信州産マイタケを使用した「国産まいたけの天ぷら握り」が、お手頃価格の110円で登場する。

また、豚肉の旨みや脂の甘みを柚子胡椒の爽やかな風味が引き立てる「炙り豚とろ(柚子胡椒のせ)」、高級魚の北海道産黒ソイを塩〆した「北海道産 塩〆黒そい(もみじおろしのせ)」、サクサクのえび天を柚子おろしでさっぱりといただく「えび天握り(柚子おろし盛り・高知県産柚子果汁使用)」が、いずれも176円でラインアップされている。

サイドメニューでは、高い糖度が特長の希少なジャガイモを使用した「今金男爵チーズいももち」(242円)が今年も登場。

はまカフェラボからは、ベルガモットで香りづけしたフェアトレード茶葉を使用した「アールグレイベイクドチーズケーキ」(297円)、ごろっとした存在感のあるリンゴの爽やかな風味と、プリンとキャラメルの甘さが絶妙にマッチする「りんごとプリンのキャラメルパルフェ」(429円)が登場する。