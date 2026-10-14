セブン - イレブン・ジャパンは10月13日から順次、定番商品「ホットドッグ」と「コク旨たまごサラダロール」をリニューアルし、全国のセブン - イレブン店舗で発売する。ホットドッグは、電子レンジで温めても皮が固くなりにくく、歯切れのよいジューシーなソーセージに改良。たまごサラダロールも、コクを高めたたまごサラダと甘みのあるパンを組み合わせた。

温めても皮が固くなりにくい「ホットドッグ」

「あじわいホットドッグ」(181.44円)は、ソーセージの原材料を見直し、電子レンジで加熱した後も歯切れのよいジューシーな食感を楽しめるようリニューアルした商品。10月13日から順次発売し、沖縄県を除く全国で販売する。

従来のソーセージ入りパンで課題となっていた、電子レンジで温めた後に皮が固くなったり、噛み切りにくくなったりする点を改良。加熱後も皮が固くなりにくく、歯切れのよい食感と肉本来のジューシーな旨みを楽しめるという。

ふんわりとしたパンとの一体感に加え、トマトケチャップと粒マスタードのバランスも特徴。最後のひと口まで飽きずに食べられる味わいに仕上げたとしている。小腹が空いたときのおやつや軽食にも適している。

コクを高めたたまごサラダを使用「コク旨たまごサラダロール」

「コク旨たまごサラダロール」(149.04円)は、定番のたまごサラダを挟んだロールパン。たまごサラダのコクを高め、甘みのあるコッペパンと組み合わせた。沖縄県を除く全国で販売している。