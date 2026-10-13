セブン‐イレブン・ジャパンは10月12日より、「おおきなおむすび 道産きのこの炊き込みご飯」(246.24円)を北海道内のセブン‐イレブン店舗で順次発売している。
同商品は、北海道で販売中の「おおきなおむすび」シリーズの新作。北海道産のきのこをだしと一緒に炊き上げることで、きのこの風味をより引き立てた。きのこの調理時に切り落とす部分なども有効活用しているのが特長。フードロスの削減につなげるとともに、おむすびに使用する具材の比率も高めた。
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