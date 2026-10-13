15日に放送されるフジテレビ系音楽番組『STAR』2時間スペシャル(19:00～)に、Number_i、JO1、近藤真彦、森高千里ら9組のアーティストが出演する。また、MCの上垣皓太朗アナウンサーとともに番組を盛り上げる「STARナビゲーター」を、狩野英孝が務めることも発表された。

JO1「IGNITE」をテレビ初披露

今回出演するのは、超特急、Number_i、櫻坂46、マカロニえんぴつ、JO1、近藤真彦、森高千里、T.M.Revolution、Little Glee Monsterの9組。最新曲から往年のヒット曲まで、多彩なラインナップがそろった。

平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太からなるNumberiは、ヒット曲「BON」の続編にあたる「REBON」を披露。「アップデートしたNumberiが世界に挑戦していく存在になりたい」という意気込みが込められた楽曲を、スケール感あふれるパフォーマンスで届ける。

JO1は、テレビアニメ『東京リベンジャーズ』三天戦争編のオープニング主題歌「IGNITE」をテレビ初披露。何度でも立ち上がってリベンジする主人公の姿を描いた力強い歌詞と、熱いパフォーマンスに注目だ。

櫻坂46は、三期生の谷口愛季が初めてセンターを務める16thシングル表題曲「愛MUST BE」を披露。「優しさが循環し、愛が愛を生み出していく未来への願い」を込めたメッセージソングを届ける。

近藤真彦が名曲メドレー、T.M.Revolutionは「HOT LIMIT」

近藤真彦は、代表曲「ハイティーン・ブギ」と「ミッドナイト・シャッフル」による今回限りのスペシャルメドレーを披露。1980年の歌手デビューから45周年を超えても精力的に活動を続ける近藤が、時代を超えて愛される名曲を歌い上げる。

T.M.Revolutionは、夏ソングの代表曲「HOT LIMIT」を披露。今年、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」でのパフォーマンスが同チャンネル史上最速で1,000万回再生を突破したことでも話題となった楽曲を、パワフルに届ける。

森高千里は、1995年にリリースされ、ドラマ主題歌としても大ヒットした「二人は恋人」をパフォーマンス。現在も全国コンサートツアーを開催するなど、精力的に活動を続ける森高が、90年代を代表するポップナンバーを披露する。

超特急、マカロニえんぴつ、リトグリも最新曲披露

超特急は、12月16日にリリースする24thシングル「エトランス・フィーバー」をパフォーマンス。ユーロビートと干支(えと)をテーマにした、疾走感あふれる楽曲でステージを盛り上げる。

マカロニえんぴつは、メジャー6th EPに収録されたラブソング「運命さがし」を披露。「きみが好き」という真っすぐな思いと、恋する不安や揺れる感情を繊細に描いた楽曲を、はっとりのエモーショナルな歌声で届ける。

Little Glee Monsterは、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』で印象的に使用される「今日の日はさようなら」と、新曲「CHERRY COKE」の2曲を歌唱。6人によるハーモニーを響かせる。

さらに、今回の「STARナビゲーター」には狩野英孝が決定。番組MCの上垣アナとともに進行を担当し、アーティストたちとトークを繰り広げる。どのような掛け合いが生まれるのかにも注目が集まる。