フジテレビ系音楽番組『STAR』(毎週木曜19:00～)初の大型ライブイベント『STARフェス』が11日、神奈川・ぴあアリーナMMで最終日を迎えた。DAY2には、aoen、CUTIE STREET、礼賛、THE RAMPAGE、INIが出演し、フジテレビの上垣皓太朗アナウンサーがMCを担当した。

この日も、アーティストたちの熱いライブパフォーマンスに加え、トロッコで客席を巡りながらファンからの質問に答える「トロッコトーク」を実施。番組ならではの意外な組み合わせや掛け合いも生まれ、2日間にわたるフェスを華やかに締めくくった。

「かわいいだけじゃだめですかー?」「いいよー!」

DAY2のトップバッターを務めたのは、7人組ボーイズグループ・aoen。「秒で落ちた」でステージの幕を開けると、一瞬の静寂の後の「秒で落ちた」のセリフに客席から大きな歓声が上がる。

さらに「青春インクレディブル」「BOoM×2 DROP」「ハジマリCOLOR」と続け、DAY2のスタートを大いに盛り上げた。

続くCUTIE STREETは「ナイスだね」で登場すると、「ひたむきシンデレラ!」「キュートなキューたい」「ぷりきゅきゅ」「ご褒美しよっ!」と5曲を一気に披露。

最後は古澤里紗が「かわいいだけじゃだめですかー?」と客席に問いかけると、「いいよー!」という大きな声が返り、代表曲「かわいいだけじゃだめですか?」へ。会場を一つにするパフォーマンスを繰り広げた。

川本笑瑠は「今日ここに会場に来てくださった皆様と、配信を見てくださっている皆様、そして素敵な出演者の皆様とご一緒できてすごく幸せでした。私たちのキューティーと『STAR』にかけて、キラキラのパワーが皆様に届いていたらすごくうれしいです」と感謝を伝えた。

猫の鳴きまねが得意なaoenメンバーが披露したのは…

2組がステージを終えると、MCの上垣アナが登場し「会場が一気に一体となって盛り上がりましたね」と興奮気味にコメント。ここから両グループのメンバーが一緒に乗車する「トロッコトーク」がスタートした。

「メンバーの中で一番キラキラに輝くスターは誰ですか?」と聞かれたCUTIE STREETの古澤は「私でーす!」と即答。すると川本が「反論ありますよ。普通に8人みんな輝いてますから!」と返し、笑いを誘った。

一方、aoenには「無人島で一番役に立たなそうなメンバーは?」という質問が。優樹が礼央を挙げ、「彼はすごく楽観的で、何もしなくてもどうにかなるっしょって思ってそうなので」と説明すると、礼央は「おい!」とツッコミ。「僕はおいしいものをいっぱい持ってくる自信があるので、ぜひ僕を連れていってほしいです」とアピールした。

さらに、猫の鳴きまねが得意なメンバーとして颯太が指名されると、「シャー!」と威嚇する猫を再現。上垣アナは「そっちなんですね!」と驚きながら、「めちゃくちゃ似てました」と絶賛していた。