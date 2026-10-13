⿃⼭明先⽣による世界的⼤⼈気漫画作品『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）から、⼤幅な新規カットの追加や描き直し、さらに物語の再構築を⾏ったアニメ『ドラゴンボール超 ビルス』が10月11日から放送開始した。

また、同日メガテラ・ゼロによるオープニング主題歌「オノガミ」、ビッケブランカによるエンディングテーマ「完璧のペキ」に乗せて描かれるノンクレジット映像が解禁された。

数々の激闘を経て成⻑する、躍動感あふれるオープニング映像!

アニメ『ドラゴンボール超 ビルス』のオープニング、エンディングのノンクレジット映像が解禁。メガテラ・ゼロの⼒強い歌声から始まるオープニング映像では、幼少期の悟空から、数々の激闘を経て成⻑していく姿が次々と描かれる。次いで姿を現すのは、破壊神ビルス。悟空は超サイヤ⼈を経て、超サイヤ⼈ゴッド、超サイヤ⼈ブルーへと姿を変え、その強さの変遷が描かれる。熱量あふれる歌声と疾⾛感のあるサウンドに乗せて、これまでの闘いを経てさらに強くなった悟空の姿と、ビルスをはじめとする、悟空たちを待ち受ける強敵たちとの激闘を予感させる、躍動感あふれるオープニング映像だ。

神⿓の幻想的な輝きと楽曲が重なるエンディング映像場⾯カット

そして、ビッケブランカの「完璧のペキ」によるエンディング映像では、光輝く神⿓が浮かび上がる幻想的な光景が広がる。軽やかなリズムと透明感溢れる歌声に合わせ、終盤には優雅に舞う神⿓の⾝体に次の物語を予感させるシーンが次々と映し出され、神⿓の幻想的な輝きと楽曲が重なり、物語の余韻を誘うエンディングだ。

作品概要

作品タイトル:ドラゴンボール超 ビルス

放送情報:毎週⽇曜⽇23時15分よりフジテレビ系全国ネットにて放送中、『PrimeVideo』と『U-NEXT』では最速配信も実施中

原作・ストーリー・キャラクターデザイン:⿃⼭明

演出構成:瀬⾕ 沫⼈

アニメーションキャラクターデザイン・総作画監督:⼭室 直儀

編集:⻄村 英⼀

撮影監督:元⽊ 洋介

⾳楽:住友 紀⼈

イントロダクション

⿃⼭明先⽣による世界的⼤⼈気漫画作品『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）。TV アニメ・映画・ゲームなど様々なメディアミックスでファンを魅了しながら、モンスタータイトルとして全世界で桁外れの⼈気を誇る。

そして、2026年―。⿃⼭明先⽣が原作・ストーリー・キャラクターデザインを⼿掛けるアニメ『ドラゴンボール超スーパー』が『ドラゴンボール超 ビルス』として新たに始動︕本作では、⼤幅な新規カットの追加や描き直し、さらに物語の再構築を⾏い“エンハンスド”。最新の映像表現により、バトルシーンのさらなる臨場感と、より精密な原作再現がほどこされたエンハンスド版としてここに登場する。

魔⼈ブウとの壮絶な闘いから数年が経ち、地球は束の間の平和を取り戻していた。

時を同じくして、⻑い眠りから⽬覚めた破壊神・ビルス。

星々を破壊する圧倒的な⼒を持つビルスの⽬覚めを、界王や界王神たちですら畏れをもって⾒守っていたのだが…そのさなか、フリーザを倒したサイヤ⼈の噂を聞きつけたビルスは、突如悟空の前に現れるー。

かつてない⼒を持つビルスの襲来により、消滅の危機に直⾯する地球…破壊神と悟空たちの宇宙を揺るがす超絶バトルが幕を開ける――。

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション