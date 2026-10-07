セブン - イレブン・ジャパンは10月6日から順次、全国のセブン - イレブン店舗で秋冬にぴったりのキャラメルフレーバーアイス2品を数量限定で発売する。生クリームのコクを凝縮した「生キャラメルソース」を使用し、芳醇な香りと後味のキレを両立させた味わいに仕上げている。

セブンプレミアムの濃厚キャラメルアイス2品

「マカロンアイス キャラメル」は生キャラメルソースを増量

「セブンプレミアム マカロンアイス キャラメル」(289.44円)は、昨年人気を集めた商品をブラッシュアップしたもの。食感の楽しいマカロン生地でキャラメルアイスを挟み、発酵バターと食塩をアクセントに加えることで、後味が重すぎずすっきりとした味わいに仕上げたという。

さらに、アイスの中心には従来より増量した生キャラメルソースをとじ込めている。とろ〜りとした食感と生クリームのコク深い濃厚な味わいが楽しめる。

セブンプレミアム マカロンアイス キャラメル 289.44円

「大人なビターキャラメルアイス」は味と食感の変化を楽しむ仕立て

「セブンプレミアム 大人なビターキャラメルアイス」(246.24円)は、ビターキャラメルアイスとミルクキャラメルアイスの2種類を組み合わせたカップアイス。中央にはとろ〜りとした生キャラメルソースをとじ込め、チョコチップとココアクッキーも組み合わせた。すくう場所によって異なる味と食感の変化を楽しめる仕立てとしている。

大人の嗜好性に合わせた深みのあるビター感で、1日の終わりのご褒美にふさわしい満足感を楽しめるという。