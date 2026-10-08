セブン‐イレブン・ジャパンは10月15日～24日の10日間、対象のおにぎり・寿司・弁当を1個購入するごとに、次回から使える30円引きレシートクーポンが1枚もらえるキャンペーンを全国のセブン‐イレブン店舗で実施する。

30円引きクーポンは使ってもまたもらえる!

今回のキャンペーンでは、対象商品を1個購入すると、次回の買い物から使える30円引きレシートクーポンが1枚発行される。 クーポンの発券期間は10月15日～24日、利用期間は10月15日～31日。発券期間中にクーポンを使って対象商品を購入した場合も、新たに30円引きクーポンが1枚もらえる仕組みだ。

購入対象となるのは、セブン‐イレブンのおにぎり・寿司・弁当各種。複数個入りのパックおにぎり・寿司は1個として扱われ、米や雑穀が入ったサラダも対象となる。

対象商品の一例として、「銀しゃりむすび 焼しゃけ」(181.44円)や「直火炙り焼豚と香ばし炒めのチャーハン」(496.80円)などがある。

また、北海道フェア商品の「阿部商店監修 いかめしおむすび」(246.24円)や「ぶたはげ監修 炭火焼き豚丼」(753.84円)、「Suage監修 チキンと野菜のスープカレー」(699.84円)なども対象となる。

おにぎり・寿司3個購入でクーポンが当たる抽選も

さらに、セブン‐イレブンアプリ会員を対象としたキャンペーンも10月1日～27日に開催している。 期間中、会計前にアプリの会員コードを提示し、税別400円以下のおにぎり・寿司を累計3個購入するごとに、クーポンやセブンマイルが当たる抽選に参加できる。対象商品の組み合わせは自由で、冷凍ケース内のおにぎりは対象外となる。

賞品は、1等が「おにぎり・寿司100円引きクーポン」、2等が「おにぎり・寿司30円引きクーポン」、3等が「セブンマイル1マイル」。抽選期間は10月30日まで、当選したクーポンの利用期間は11月2日までとなる。