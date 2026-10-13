11月5日発売の「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE」。このほど全ラインナップが公開されたのですが、D賞「ガルマ・ザビ」のハイパーメガクロスが「デカすぎる!」と話題になっているんです!

「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE」ガルマ・ザビ ハイパーメガクロス

こちらが、D賞の「ガルマ・ザビ ハイパーメガクロス」です。実は、国葬の際に使用された遺影をオマージュしたもののようなのですが、さすが美男子のガルマ、遺影もカッコいいですよね。

今回の一番くじでは、ザクⅡが、迫力の造形美で圧倒的な存在感を放つフィギュアシリーズ「BUSTISA」をはじめ、ララァ・スンのMASTERLISEフィギュアや、宇宙世紀シリーズのグッズなど、全9等級+ラストワン賞が登場。中でも、このガルマのハイパーメガクロスは、縦約200cm、横約140cmという超ビッグサイズで、ネット民も騒然。実際、どのくらい大きいのかというと……、このくらいです!

「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE」ガルマ・ザビ ハイパーメガクロス

この大きさ、存在感、ファンにはたまりませんよね。これはもう、部屋の壁一面をガルマで占拠するしかありません!

SNSでも、「うそだろwww」「すげぇのきた!!!!」「遺影がデカすぎる…」「まってガルマの国葬が家でもできちゃうwwwww」「こんなのD賞一択だろwwwwww」などなど、驚きと歓喜の声が続々。壁に飾って国葬を再現するのもよし、テーブルクロスとして使用するのもよし。楽しみ方は自由です。

1回900円で、11月5日より順次、一番くじONLINEおよび一番くじ公式ショップなどに登場。気になる方は、チェックしてみてくださいね。

(C) SUNRISE