11月5日発売の「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE」。このほど全ラインナップが公開されたのですが、D賞「ガルマ・ザビ」のハイパーメガクロスが「デカすぎる!」と話題になっているんです!
こちらが、D賞の「ガルマ・ザビ ハイパーメガクロス」です。実は、国葬の際に使用された遺影をオマージュしたもののようなのですが、さすが美男子のガルマ、遺影もカッコいいですよね。
今回の一番くじでは、ザクⅡが、迫力の造形美で圧倒的な存在感を放つフィギュアシリーズ「BUSTISA」をはじめ、ララァ・スンのMASTERLISEフィギュアや、宇宙世紀シリーズのグッズなど、全9等級+ラストワン賞が登場。中でも、このガルマのハイパーメガクロスは、縦約200cm、横約140cmという超ビッグサイズで、ネット民も騒然。実際、どのくらい大きいのかというと……、このくらいです!
この大きさ、存在感、ファンにはたまりませんよね。これはもう、部屋の壁一面をガルマで占拠するしかありません!
SNSでも、「うそだろwww」「すげぇのきた!!!!」「遺影がデカすぎる…」「まってガルマの国葬が家でもできちゃうwwwww」「こんなのD賞一択だろwwwwww」などなど、驚きと歓喜の声が続々。壁に飾って国葬を再現するのもよし、テーブルクロスとして使用するのもよし。楽しみ方は自由です。
1回900円で、11月5日より順次、一番くじONLINEおよび一番くじ公式ショップなどに登場。気になる方は、チェックしてみてくださいね。
(C) SUNRISE
˗ˏˋ 📢全ラインナップ公開！！ 【一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE】 📅2026年11月5日(木)より順次発売予定 https://t.co/GvuUxY9HPP 📱一番くじONLINEはこちら https://t.co/eeRgUy1gwf 約200cmと超巨大なサイズを誇る #ガルマ ・ザビの肖像画がラインナップ！ 宇宙世紀の世界観を満喫できる商品を刮目せよ！ #一番くじ #ガンダム #ザク— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) October 6, 2026