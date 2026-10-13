12月11日に公開される『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』より、4日間連続のキャラクターPV解禁第3弾として、水賊「化蛇団」のキャラPVと、頭領・水蛇役の小野賢章からコメントが到着した。

猫猫・壬氏一行をつけ狙う水賊は…

今回解禁されたPVでは、5年前に後宮で亡くなった妃の遺体を故郷へ返すため、未南州へ向かう猫猫・壬氏一行を「高貴な身分ねぇ」と付け狙う水賊・化蛇団が登場。

「親父の宝はどこへやった」と、1年前に死んだ前頭領・化蛇が隠した財宝を求め、未南州の水面下で不穏な動きをする頭領・水蛇を筆頭に、ただならぬ威圧感を放つ水蛇の姉・青々、水蛇の忠実な部下・永昌らの姿が描かれている。

未南州のどこかに化蛇が隠した宝、そしてそれを追い求める水賊の存在によって、大事件が動き出す―。水賊・化蛇団が、劇場版で猫猫や壬氏・未の一族とどのように関わってくるのだろうか。

頭領・水蛇役に小野賢章、豪華キャスト解禁!

また、化蛇団の声優陣も一挙解禁された。化蛇団の頭領で、父である化蛇が生前に隠した財宝を探し求め、猫猫たちに襲い掛かる水蛇役は、2001年の映画『ハリー・ポッターと賢者の石』のハリー役で声優活動を開始し、『黄泉のツガイ』ユル役、『日本三國』三角青輝役ほか、多彩な作品で主要キャラクターを演じる、小野賢章に決定。

そして、水蛇に仕える忠実な部下・永昌役には、『魔法使いの嫁』のエリアス・エインズワース役や『青のミブロ』の芹沢鴨役で知られる竹内良太、1年前に亡くなった化蛇団の前頭領・化蛇役には、TVアニメ『キングダム』の麃公役、『葬送のフリーレン』 デンケン役などで知られる斉藤次郎が決定した。

水蛇役 小野賢章 コメント全文

化蛇団の水蛇を演じさせていただきます、小野賢章です。

劇場版のオリジナルキャラクターという事で、このような形で本作に参加できることをとても嬉しく思います。

水蛇は、とても頭の切れるキャラクターです。

詳しくは言えませんが、「あっ、今頭を回転させたな」と思うシーンが印象的でした。

そんな一瞬の間を僕自身とても楽しみながら演じさせていただきました。 なぜ父親が隠した財宝を探しているのか?

そして水蛇が本作にどのように関わっていくのか、楽しみにしていただけたらと思います。

明らかに悪そうな顔してますが、、、笑

実際のところはどうなのか!?是非劇場で確かめていただけたらと思います。 全体の物語もとても壮大で、最後がどうなるのか気になって一気に台本を読み終えるほど集中して読んでしまいました。

是非、映画館の大きなスクリーン、最高の音響環境で観ていただきたいです。

応援よろしくお願いします!

『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』ストーリー

帝から壬氏に下されたのは、5年前に後宮で命を落とした妃の「故郷へ帰りたい」という最期の願いをかなえることだった。

遺体を確認すると、妃はまるで生きているかのように美しい姿のまま眠っていた。謎を解き明かすため、猫猫は壬氏に連れられ、未の一族が治める南の地・未南州へと旅立つ。

たどり着いたのは、活気あふれる水上都市。未知の薬や植物に心を躍らせる猫猫だったが、その地では前頭領が隠した財宝をめぐって水賊が暴れ回り、不穏な空気が漂っていた。妃の葬儀当日に起きた事件をきっかけに、事態は想像を超える方向へ進んでいく。

作品情報

タイトル：『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』

公開日：2026年12月11日

出演：猫猫／悠木碧、壬氏／大塚剛央、沐清／伊瀬茉莉也

原作・ストーリー原案：日向夏（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）

キャラクター原案：しのとうこ

監督：長沼範裕

脚本：柿原優子

アニメーション制作：TOHO animation STUDIO

配給：東宝

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