日本テレビ系30局ネット「FRIDAY ANIME NIGHT」にて毎週金曜23時から放送中のTVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期より、10月9日23時放送の第50話のあらすじと先行カットが解禁された。

第50話「火鼠の皮衣」あらすじ

趙迂に着せるための⼦ども⽤の綿⼊れを買いに、⼤通りの市にやって来た猫猫。古服店で商品を⾒繕っていると、⼀緒に来ていた趙迂が壁にかけられた⼀枚の⽩い⾐に興味を⽰す。それは袖に蔦のような刺繍が施された、異⺠族の⾐装のような⾐だった。店主はそれを「⽕⿏の⽪⾐」だと⾔い、⾐にまつわる“湖に消えた美しい天⼥の伝説”を語り始める―。

第3期では、後宮を離れて市井へと戻った猫猫と、皇弟としての責務に向き合う壬氏の新たな物語を描く。国を襲う災害の予兆や、人々を惑わす謎の仙女のうわさなど、茘国に再び不穏な影が差し始める。

猫猫役は悠木碧、壬氏役は大塚剛央。監督は筆坂明規、副監督は中川航、シリーズ構成は長沼範裕が担当する。アニメーション制作はOLM。オープニングテーマはヨルシカの「雲を抜け風下へ私だけ」、エンディングテーマはEveの「AIYOU」となる。

シリーズ初の劇場版『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』は、12月11日に公開予定。原作者・日向夏氏がストーリー原案を手がける完全新作で、猫猫と壬氏が水上都市を舞台に新たな難事件へ挑む。

放送情報

作品名：TVアニメ『薬屋のひとりごと』第3期

放送開始日：10月2日

放送時間：毎週金曜 23時～

放送局：日本テレビ系30局ネット「FRIDAY ANIME NIGHT」

配信：放送終了後、各配信プラットフォームで順次配信

原作：日向夏（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）

監督：筆坂明規

シリーズ構成：長沼範裕

アニメーション制作：OLM

出演：悠木碧、大塚剛央、小西克幸、橘龍丸、豊永利行、内山昂輝、藤原夏海、上田麗奈 ほか

(c)日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会