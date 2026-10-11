12月11日に公開される『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』より、猫猫と壬氏一行を描くキャラクターPVが公開された。

『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』

本作は、日向夏による原作・ストーリー原案の完全新作ストーリーを描くシリーズ初の劇場版。帝からの命を受け、5年前に亡くなった中級妃の遺体にまつわる謎を調べるため、猫猫と壬氏が南の地・未南州の水上都市へ向かう。

公開されたPVでは、秘蔵の薬に目を輝かせて壬氏に詰め寄る猫猫や、中級妃の最期の願いに違和感を抱く姿を収録。皇弟としての責務に向き合う壬氏の姿も映し出される。

さらに、高順、馬閃、羅半、李白、陸孫、羅漢といったTVアニメシリーズのおなじみのキャラクターも登場。複数の村を滅ぼしたという水賊の存在、刺客に立ち向かう馬閃と駆け付ける李白、猫猫を捜す羅漢の姿など、水上都市に隠された財宝をめぐる緊迫の展開が描かれている。

キャラクターPVは10月11日から14日まで4日間連続で公開予定。猫猫・壬氏一行に続き、未の一族、化蛇団、若晴・銀山に焦点を当てた映像が順次解禁される。

『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』ストーリー

帝から壬氏に下されたのは、5年前に後宮で命を落とした妃の「故郷へ帰りたい」という最期の願いをかなえることだった。

遺体を確認すると、妃はまるで生きているかのように美しい姿のまま眠っていた。謎を解き明かすため、猫猫は壬氏に連れられ、未の一族が治める南の地・未南州へと旅立つ。

たどり着いたのは、活気あふれる水上都市。未知の薬や植物に心を躍らせる猫猫だったが、その地では前頭領が隠した財宝をめぐって水賊が暴れ回り、不穏な空気が漂っていた。妃の葬儀当日に起きた事件をきっかけに、事態は想像を超える方向へ進んでいく。

作品情報

タイトル ：『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』

：『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』 公開日 ：2026年12月11日

：2026年12月11日 出演 ：猫猫／悠木碧、壬氏／大塚剛央、沐清／伊瀬茉莉也

：猫猫／悠木碧、壬氏／大塚剛央、沐清／伊瀬茉莉也 原作・ストーリー原案 ：日向夏（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）

：日向夏（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊） キャラクター原案 ：しのとうこ

：しのとうこ 監督 ：長沼範裕

：長沼範裕 脚本 ：柿原優子

：柿原優子 アニメーション制作 ：TOHO animation STUDIO

：TOHO animation STUDIO 配給 ：東宝

(c)2026 劇場版「薬屋のひとりごと」製作委員会 ©日向夏・イマジカインフォス