12月11日に公開される『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』より、猫猫と壬氏一行を描くキャラクターPVが公開された。
本作は、日向夏による原作・ストーリー原案の完全新作ストーリーを描くシリーズ初の劇場版。帝からの命を受け、5年前に亡くなった中級妃の遺体にまつわる謎を調べるため、猫猫と壬氏が南の地・未南州の水上都市へ向かう。
公開されたPVでは、秘蔵の薬に目を輝かせて壬氏に詰め寄る猫猫や、中級妃の最期の願いに違和感を抱く姿を収録。皇弟としての責務に向き合う壬氏の姿も映し出される。
さらに、高順、馬閃、羅半、李白、陸孫、羅漢といったTVアニメシリーズのおなじみのキャラクターも登場。複数の村を滅ぼしたという水賊の存在、刺客に立ち向かう馬閃と駆け付ける李白、猫猫を捜す羅漢の姿など、水上都市に隠された財宝をめぐる緊迫の展開が描かれている。
キャラクターPVは10月11日から14日まで4日間連続で公開予定。猫猫・壬氏一行に続き、未の一族、化蛇団、若晴・銀山に焦点を当てた映像が順次解禁される。
『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』ストーリー
帝から壬氏に下されたのは、5年前に後宮で命を落とした妃の「故郷へ帰りたい」という最期の願いをかなえることだった。
遺体を確認すると、妃はまるで生きているかのように美しい姿のまま眠っていた。謎を解き明かすため、猫猫は壬氏に連れられ、未の一族が治める南の地・未南州へと旅立つ。
たどり着いたのは、活気あふれる水上都市。未知の薬や植物に心を躍らせる猫猫だったが、その地では前頭領が隠した財宝をめぐって水賊が暴れ回り、不穏な空気が漂っていた。妃の葬儀当日に起きた事件をきっかけに、事態は想像を超える方向へ進んでいく。
作品情報
- タイトル：『劇場版 薬屋のひとりごと 亡妃の秘宝』
- 公開日：2026年12月11日
- 出演：猫猫／悠木碧、壬氏／大塚剛央、沐清／伊瀬茉莉也
- 原作・ストーリー原案：日向夏（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）
- キャラクター原案：しのとうこ
- 監督：長沼範裕
- 脚本：柿原優子
- アニメーション制作：TOHO animation STUDIO
- 配給：東宝
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