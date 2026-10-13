「明日支払いができない」ギリギリの状態から契約獲得、安堵で飲みすぎフラフラで帰路につく不動産屋に“視線集中”

フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で、11日に放送された「誰かと分かち合いたくて ～人生交わるレトロマーケット～ 後編」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。

(左から)「cafe bar fulari」の奈奈さん(左)と早川さん (C)フジテレビ

昭和の面影を色濃く残す、東京・中野区の「野方文化マーケット」。迷路のような路地の先には、夢を追う若者から人生に迷う大人まで、様々な思いを抱えた人々が集う。

おでん割烹「日南乃」を営む冬馬さん(35)は、新しい仲間と年商1億円という大きな目標を掲げ、新たにタコスを看板にした酒場を立ち上げた。スタッフに作り方を教えながら、仲間と店を育て、さらに事業を広げようとしている。

そこに加わったのが、かつて一緒に働いていたジョーダンさん(25)。故郷へ帰るまでの3カ月だけという約束で、再び店に立つことになった。ところが、ここで生まれた新たな出会いが、彼の運命を思いがけない方向へと動かし始める。

一方、「cafe bar fulari」に足しげく通うのは、不動産会社を経営する早川さん(54)。厳しい経営が続く中、この店で人と話す時間が心の癒やしになっていた。そんな彼のもとに舞い込んだのは、約9億円の大型物件の仲介話。契約が成立すれば、苦しい経営を立て直す起死回生の一手となる。早川さんは会社の命運を懸け、大勝負に挑んだ――。

注目度が上昇したのは、14時20分で63.0％。早川さんが自らの信念「ギブ＆ギブ」について語る場面だ。その生き方に、店の人は「ほんとそういう人。自分は本当に貧乏していても、人に与える人間だと思う。そこまでやんなくてもいいんじゃないのって思うけどね」と早川さんの人柄を語っていた。

そして同50分に、この日の最高値となる74.3％に急上昇。早川さんが契約が決まったことを「fulari」の奈奈さんに報告するシーンだ。「今月本当に厳しくて、明日支払いができないって1週間ぐらい思ってたんですよ」というギリギリの状態を乗り越えた安堵からか、飲みすぎでフラフラになって帰路につく早川さんの姿に、SNSでは「早川さん、良かったね」と労いの声も見られた。

この放送回は、TVer・FODで見逃し配信中。次回は「夢と修業と初恋と2 前編～新米講師と15歳の涙～」が、18日に放送される。

ジョーダンさん (C)フジテレビ