店のノリに不安顔の新人バイト、10km超徒歩帰宅の元ボクサー、存在感抜群のレトロ雑貨屋店長…「野方文化マーケット」の人々に“視線集中”

フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)で、4日に放送された「誰かと分かち合いたくて ～人生交わるレトロマーケット～ 前編」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。

「cafe bar fulari」で飲む早川さん(中央) (C)フジテレビ

東京・中野区の「野方文化マーケット」。戦後の闇市に始まるといわれるこの場所に、若者たちが夢を抱き集まってくる。シャッターを下ろした店が目立つ一角から、きょうもにぎやかな声が響く。

おでん割烹「日南乃」を営む冬馬さん(35)は、6年前に開業。働く意欲のある人なら、髪色やタトゥー、過去を問わず仲間として迎えてきた。事業を大きくすることを夢見てきたが、2025年、アルバイトが就職などで一斉に退職。一度は閉店を考えたが、新たな仲間と再出発した。新しいスタッフの多くは元常連客。昼は別の仕事をしながら、売り上げの分析まで引き受ける仲間もいる。仲間の力で店が変わり始めたある日、冬馬さんは全員を集め、大きな決断を告げる。

2階の「cafe bar fulari」を営む奈奈さん(37)。まっすぐ家に帰りたくない夜、誰かと話したい…かつて自分も求めた、そんな店で客を迎えている。常連の早川さん(54)は、不動産会社を営む元プロボクサー。「ギブ＆ギブ」を大切に、見返りがなくても誰かのために動く。だが、大きな物件の仲介はめったになく、経営は厳しい。なじみの店で明かしたのは「来週にも会社がつぶれそうだ」という自らの窮地だった。

最初に注目度が上昇したのは、14時16分で65.9％。「日南乃」の新人アルバイトで、台湾からの留学生・スティーブさんが、店のノリについていけないシーンだ。名物のパフォーマンスに何とも言えない表情をするスティーブさんに、SNSでは「スティーブわかるよ。私もこの盛り上がりにそんな顔に絶対なる…」と同情の声も見られた。

同33分には66.2％をマーク。早川さんがある夜、六本木から自宅方面まで10km以上の道のりを歩いて帰り始めるシーンだ。それは3月11日の夜に、交通機関がまひした東日本大震災のあの日と同じ行動をすることで、「(あの日を)忘れちゃいけないっていう自己満足です」という思いだった。

そして同40分に、1周回ってかわいい昭和・平成レトロ雑貨を取りそろえる「GIFTSHOP OTAFUKU」の登場シーンで、この日最高値となる75.2％を記録。その品ぞろえや、常連客が「ぶっちゃけおしゃべりしに来てるのがメインですけど」という店長の存在感が目を引いたようだ。

この放送回は、TVer・FODで見逃し配信中。次回は「誰かと分かち合いたくて ～人生交わるレトロマーケット～ 後編」が、11日に放送される。