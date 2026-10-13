「人の幸せってこういうとこにあんねん。これで充分ちゃうかな」――きょう13日に放送される中京テレビ・日本テレビ系バラエティ番組『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜19:00～)では、10年以上、定休日以外は自宅に帰らず、店で仮眠する生活を送る大阪の店主に密着。その驚きの働きぶりと、ささやかな幸せが紹介される。

大阪のオモウマい店主

「喫茶店でもある。洋食屋さんでもある。パン屋さんでもある」

大阪市で見つけたオモウマい店は、洋食を中心とした軽食を提供するほか、テイクアウト用のパンも販売するお店。すべての調理を1人で手掛ける店主は「食べ物屋さんかな。喫茶店でもある。洋食屋さんでもある。パン屋さんでもある」と紹介する。

人気の「トンカツカレー」(1,200円)は、牛・鶏・豚の3種類のミンチとカレールー、野菜や果物を煮込み、山形県産豚ロースのとんかつをのせた一品。このほか、自家製バンズと手作りハンバーグを使った「ハンバーガーとポテト」(1,000円)や「オムライス」(1,150円)などもそろい、午前中にはパンとコーヒーの「モーニング」を500円で提供している。

自家製パンにも並々ならぬこだわりが。「手に入るものでほぼ一番いいもの」を使い、高級最強力粉に卵、北海道産バター2種類を惜しみなく投入。ふわふわの食感と濃厚な甘みが特徴だ。

原価は高いものの、「食パンにロスがない」という店主。販売用とモーニング用に使った残りは、細かく砕いて揚げ物やハンバーグのパン粉にするなど、無駄なく活用している。

営業時間は7時30分から20時までだが、パンを買いに来る客のため、完全にシャッターを閉めるのは23時。閉店後も仕込みや掃除を丁寧に行い、10年以上、定休日以外は自宅に帰らず、店で仮眠する生活を送っているという。

そんな店主にとっての幸せは、意外なところに。ある日の深夜1時、水餃子入りの塩ラーメンを満足そうに平らげると、「人の幸せってこういうとこにあんねん。これで充分ちゃうかな」と語り、店で過ごす日々に生きがいを感じている様子を見せる。

「そばをつゆにつけない」こだわり店主が新たな取材ルール

今年7月に放送された、栃木県鹿沼市のそば店「山の神ドライブイン」の最新映像も登場する。

「おそばは風味香りを食べる」と力説する店主・のぶおさんが作る「もりそば」(700円)は、そば粉10に対して小麦粉2を加えた“外二そば”。

食べ方にも強いこだわりがあり、「薬味はおつゆに入れない。(そばを)つゆにつけない」と説明。前回の取材では、そばをつゆにつけるシーンの撮影もNGとなった。

今回も、そばをつゆにつける場面の放映は禁止。さらに、店主の要望によって新たな取材ルールが課されることに。その驚きの内容とは。

スタジオゲストには、フットボールアワー、玉木宏、梅澤美波が出演する。

I@006.jpg|I@007.jpg|I@008.jpg|