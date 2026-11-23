7人組グループ・Travis Japanがこのほど、フジテレビ系サッカーバラエティ番組『けるとめる』(毎週月曜23:00～)の取材に応じ、番組を通じて発見したサッカーの魅力を語るとともに、独自のサッカー大会「TJカップ」の開催を提唱した。

元日本代表・小野伸二氏も興味

番組が2年目に突入し、今後挑戦してみたい企画を聞かれると、松田元太は即座に「TJカップ」と回答。Travis Japanのメンバーでチームを作り、『けるとめる』に出演したレジェンド選手の力も借りながら、様々なチームと対戦する大会を構想した。

松田は「TJ(Travis Japan)でチームを組んで、『けるとめる』ファミリーでいろんなレジェンドの方々がスタジオにも来てくださったりするので、その選手方にもちょっとお力をいただきながら最強のチームを作り上げたい」と熱弁。さらに「なんなら俺らもＪリーグに」と壮大な夢を口にした。

吉澤閑也によると、元日本代表の小野伸二氏に「TJカップ」の構想を話すと興味を示していたという。ただし、小野氏からは自分もチームを作って対戦しようと提案されたそうで、「絶対勝てない」と苦笑いした。

ポジション別特訓から「チャント選手権」まで新企画案続々

メンバーからは、大会実現に向けた練習企画のアイデアも飛び出した。

宮近海斗は、プロ選手やユース世代とのロケを通じて、競技に懸ける思いや厳しさを実感したといい、ポジションごとの練習や個々の技術を磨く企画を提案。ゴールキーパーの練習も話題になると、七五三掛龍也は、迫ってくるボールを止める怖さを実感した経験に触れ、プロの技術を称賛した。

一方、川島如恵留はファン・サポーターとしての応援を学ぶ企画を提案。クラブごとに異なる応援スタイルやチャント(応援歌)を練習したいと話すと、メンバーからは声の大きさを競う「チャント選手権」のアイデアも生まれた。