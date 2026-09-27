バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「プリキュアオールスターズ プリキュアあそーと2026」を2026年9月 第5週 より発売する。全11種で価格は300円。

2026年9月 第5週 発売「プリキュアオールスターズ プリキュアあそーと2026」(全11種・300円)

「プリキュアオールスターズ プリキュアあそーと2026」は、大好評のプリキュアあそーとが今年も登場。超豪華なキュアアンサーとキュアミスティックのビッグサイズフィギュアに、ガシャポンオリジナルデザインの缶ミラーやアクリルチャームが入ったガシャポンくじだ。

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ラインナップ

A賞 ビッグサイズフィギュア（キュアアンサー）

A賞 ビッグサイズフィギュア（キュアミスティック）

B賞 缶ミラー（名探偵プリキュア！）

B賞 缶ミラー（キミとアイドルプリキュア♪）

B賞 缶ミラー（わんだふるぷりきゅあ！）

C賞 アクリルチャーム（キュアアンサー＆キュアミスティック）

C賞 アクリルチャーム（キュアエクレール＆キュアアルカナ）

C賞 アクリルチャーム（キュアアイドル＆キュアウインク＆キュアキュンキュン）

C賞 アクリルチャーム（キュアズキューン＆キュアキッス）

C賞 アクリルチャーム（キュアワンダフル＆キュアフレンディ）

C賞 アクリルチャーム（キュアニャミー＆キュアリリアン）

A賞 ビッグサイズフィギュア（キュアアンサー）

A賞 ビッグサイズフィギュア（キュアミスティック）

B賞 缶ミラー（名探偵プリキュア！）

B賞 缶ミラー（キミとアイドルプリキュア♪）

B賞 缶ミラー（わんだふるぷりきゅあ！）

C賞 アクリルチャーム（キュアアンサー＆キュアミスティック）

C賞 アクリルチャーム（キュアエクレール＆キュアアルカナ）

C賞 アクリルチャーム（キュアアイドル＆キュアウインク＆キュアキュンキュン）