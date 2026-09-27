バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「プリキュアオールスターズ プリキュアあそーと2026」を2026年9月 第5週 より発売する。全11種で価格は300円。
「プリキュアオールスターズ プリキュアあそーと2026」は、大好評のプリキュアあそーとが今年も登場。超豪華なキュアアンサーとキュアミスティックのビッグサイズフィギュアに、ガシャポンオリジナルデザインの缶ミラーやアクリルチャームが入ったガシャポンくじだ。
ラインナップ
- A賞 ビッグサイズフィギュア（キュアアンサー）
- A賞 ビッグサイズフィギュア（キュアミスティック）
- B賞 缶ミラー（名探偵プリキュア！）
- B賞 缶ミラー（キミとアイドルプリキュア♪）
- B賞 缶ミラー（わんだふるぷりきゅあ！）
- C賞 アクリルチャーム（キュアアンサー＆キュアミスティック）
- C賞 アクリルチャーム（キュアエクレール＆キュアアルカナ）
- C賞 アクリルチャーム（キュアアイドル＆キュアウインク＆キュアキュンキュン）
- C賞 アクリルチャーム（キュアズキューン＆キュアキッス）
- C賞 アクリルチャーム（キュアワンダフル＆キュアフレンディ）
- C賞 アクリルチャーム（キュアニャミー＆キュアリリアン）