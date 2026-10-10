TBS系日曜劇場『VIVANT』(毎週日曜21:00～)は、ついに後半戦へ。しかも、ここからはさらに容赦がない。天然の要塞・シャキ城に囚われた別班員5人。過酷な拷問に耐える彼らには、さらに毒殺の刻限まで迫っていた――。

堺雅人

自衛隊直轄の非公認組織「別班」に所属する乃木憂助(堺雅人)は、義弟・ノコル(二宮和也)らと奪還作戦を進める。だが、シャキ城へ至る唯一の道には、シンシーの監視を担うオルコ村が立ちはだかる…。そのころ“中国の別班”「シンシー」では、リュウ・ミンシュエン(漢字表記：劉銘軒・堺／三役)が警視庁公安部・外事第4課の野崎守(阿部寛)との密談を強行。さらに日本でも、不穏な動きが始まる。

聞こえない密談、突如浮上した少女の名前、そして奪還を阻む新たな一手。本編とともに「アフターVIVANT」も再始動! 視聴者の反響とともに、怒涛の第19話を振り返る。

全ては出世のためなのか…リュウは敵か味方か?

堺雅人

「1対1で話がしたいの」――野崎と再び対峙するリュウ。かつて野崎のエージェントとして活動する一方、シンシーのメンバーでもあった。

監視役を取調室から出すと、「あなたのことは命をかけて守ります。だから安心してください」と野崎に寄り添う。別室で見ていた責任者のハン・リンシン(漢字表記：樊林杏／宮下今日子)から思わず本音がこぼれる。

「もちろんドラムも守ります」と続けると、野崎がかすかに反応する。やはり味方なのか、それとも情報を引き出すためなのか? するとリュウは、おもむろに鎖を手にした。まさか拷問!?…と思いきや、取調室のドアの取っ手に巻き付け、監視カメラやマイク、スピーカーまで遮断する。

モニターがブラックアウトし、焦ったハンは部下を向かわせる。鎖を切る工具のけたたましい音が響く中でも、リュウは野崎との会話をやめない。肝心なところだけは視聴者にも聞かせてくれない!この密談には「野崎とリュウが作戦合わせ?」「絶対二人何かある」と考察が加速した。

ようやく扉が開くと、「彼はすべて話してくれますよ、私にはねえ」と余裕のリュウ。味方にも見えるが、ハンと2人になると話は変わる。テントの情報を引き出す見返りに要求したのは、「核融合チームの責任者のポスト」だった。

そしてリュウは野崎と、野崎のエージェント・ドラム(富栄ドラム)とともに、核融合研究者のエリシャ・ママドフ(Manaf Dadaşov)を長年囲う情報ブローカー、タイラン・グリエワ(Milza Aghabayli)の屋敷へ。

車窓の先に現れたのは、凱旋門かと見まがう巨大な建造物。その奥にはモスクまでそびえる。同行するハンも「バカみたいでしょ?」と呆れ顔。“屋敷”どころのスケールではない! 舞台裏は、『VIVANT-Adventure Log-』(TVer)の「V_Log#18」でも紹介されている。厳重な警備の先で浮上したのは、エリシャの娘・プリシャの行方だった。

タイランによれば、当時2歳のプリシャ(野島瑠玖)を連れ去ったのは、刀を持った年老いた“サムライ”と若い“サムライ”。その瞬間、ドラムが何かを察したような表情を見せる。

「野崎さん、あなたの出番だ。話してください」とリュウ。野崎が口にした人物の名は…!?

直球勝負! ノコルが魅せるオルコ村交渉

シャキ城への道を開くため、ノコル(二宮和也)とタイの有名実業家、チョッキー・テーパーニット(オーム・タナパック／声・鬼頭明里)、別班員・田代久美子(レイヤマダ)のエージェント・ロマル(Shahriyar Abilov)はオルコ村へ向かった。

現地時間6月7日14時。村長・イサク(Parviz Mammadzada)を前に、ノコルが示したのは大量の札束。さらに、シャキ城に捕らわれた日本人の救出へ向かうことまで明かすノコル。驚くチョッキーに、「こういう時は直球に限る」。

だが、シンシーへの恐怖は根深い。村長の妻・アイカ(Sevda Omarova)はひそかにシャキ城へ電話。しかし、通信を監視していた太田は、発信を遮断し、番号まで特定。通信戦も抜かりない。

ノコルはイサクに「自分たちの誇りを、自分たちの手で取り戻さなくていいのか」と訴える。覚悟を決めたイサクは、村人たちを説得すると約束した。

その後、1500万ドルを使ったと聞いて驚く乃木に、ノコルは言う。「ゴビの件で思い知った。所詮、人間は金で動く」そして「最後に心を動かすのは、誇りだ」と。

Ruslan Huseynov

一方、乃木は、田代のエージェント・ナティック(Ruslan Huseynov)に、オルコ村の通信網を制御する装置の設置と、道路沿いのチェックポイントへの別の仕掛けを託す。「この作戦、これに掛かっていると言っても過言ではありません」と乃木。この“仕込み”は、この先どこで効いてくるのか?

現地時間18時、イサクによる説得が始まる。だが19時を過ぎても会合は続く。その最中、シャキ城から食堂の店主・ガジモフ(Gurban Ahmadov)へ「明日から30人前追加」の注文が。時間をかけるほど状況は厳しくなる。果たして村人全員の協力は得られるのか?

やがて奪還チームはそれぞれの持ち場へ。作戦開始を前に、乃木とノコルは固く握手を交わす。現地時間23時50分、狙撃担当のノコルと、テントが設立した民間軍事会社「PMSC Y2K」のテンゲル(榮桃太郎／声・榎木淳弥)は高台へ。全ての準備が整った。

場面カット

リュウの真意も、“プリシャ”の謎もまだ見えない。

現地時間6月8日午前0時。「発進」! 乃木の合図で、2台のバンが暗いトンネルの先へ走り出した。乃木の覚悟をかけた作戦は、ここからが本番だ。

【編集部MEMO】

スピンオフ企画の「VIVANT-Adventure Log-」は TVer で、「ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―」、「チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―」はU-NEXTでそれぞれ独占配信中。 「VIVANT IMMERSIVE MISSION」はCREATIVE MUSEUM TOKYOにて開催中。

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