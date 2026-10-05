タイで俳優やミュージシャンとして活躍し、日本のドラマ初出演となる日曜劇場『VIVANT』第2シーズンで注目を集めているOhm-Tanapak(オーム・タナパック)。

これまで演じてきた役とは大きく異なるチョッキーに、オームはどのように向き合ったのか。“新ちゃん”こと竜星との撮影秘話はもちろん、乃木役の堺、「テント」のナンバー2で乃木の義弟・ノコル役の二宮和也らの印象、日本の撮影現場で驚いたことなどをたっぷりと語った。

「思いっきりやって!」竜星涼の言葉で自信がついた

――『VIVANT』出演後、どのような反響が届いていますか?

すごいです。すごく良いです! ファンの皆さんがチョッキーという役をすごく気に入ってくださっていて、こんなにチョッキーを愛してもらえて本当にうれしいです。イベントに出演してもたくさんの人が集まってくれますし、どこに行っても「チョッキー!」と呼んでもらえるんです。

――チョッキーを演じる上で意識したことを教えてください。

意識したのは声のトーンや仕草、視線の使い方、身振り手振りですね。皆さんに「チョッキーはこういう人物だ」と分かってもらえるように表現しなければいけませんでした。

僕自身はもう少し男っぽくて、大雑把な感じなんです(笑)。これまでも、いわゆる男らしい男性を演じることが多かったので、チョッキーは僕にとって本当に新鮮でした。少し上品な女性らしさというか、柔らかさを出さなければいけなくて、自分にとってはかなり挑戦的でした。

――『VIVANT-Adventure Log-』(TVer)の「V_Log#18」では、最初は共演者の皆さんを前に、なかなか思い切って演じられなかったと話していましたね。

最初の数シーンでは、まだ皆さんとも打ち解けていなくて、おずおずとしていて、怖がりながら遠慮していました。特に“新ちゃん”を抱きしめたりしなければならないシーンが多かったので、「竜星さんに申し訳ないな」と思っていたんです。自分なりには全力を尽くしていたんですけど、やっぱり遠慮がありました。

でも、後半になるにつれて竜星さんと一緒に演じる機会が増えて、よく撮影の合間に話すようになりました。竜星さんが「何でもやっていいよ! 抱きしめていいからね、思いっきりやって!」と言ってくれて。その時に「この人は僕を怖がっていないんだな。安心した」と思えて(笑)。そこから思いっきり演じられるようになりました。

僕が演じると皆さんが笑ってくれて、近くに来て「チョッキー、すごく良かったよ!」とほめてくださるんです。それが僕に自信を与えてくれて、さらに思いきって演じられるようになりました。

3ページの長ぜりふに驚き!「堺さんは僕のアイドル」

――乃木役の堺さんとの共演はいかがでしたか?

本当に感銘を受けました。別班員たちを救出するための作戦会議のシーンで、堺さんは台本3ページ分くらいある長いせりふがあったんです。それを完璧に覚えていて、本当にすごくて。

監督もスタッフの皆さんも拍手していて、僕もその場で拍手しながら「どうやって3ページものせりふを覚えたんだろう?」と思っていました(笑)。

すごく準備をしてきていて、プロ意識が高くて、演技に情熱を注いでいる。僕も堺さんみたいになりたいと思いました。憧れのロールモデルです。僕のアイドルですね!

――共演シーンの多い竜星さんや、二宮さんとの撮影で印象に残っていることはありますか?

竜星さんとは何度も一緒に撮影したので、印象深い出来事がたくさんあります。すごくプロフェッショナルですし、空き時間にはよく話をして、心を開いてくれました。仲良くなるにつれて、お互いの演技もどんどん良くなって、引き上げ合えたと思います。竜星さんは素晴らしい俳優で、とても愛すべき人です。

二宮さんとは、いろいろな言語で会話するシーンがありました。タイ語やアゼルバイジャン語、英語などが交ざっているなか、NGもほとんどなく、すごくスムーズに演じられたんです。

そうしたら二宮さんが「なんで次に自分がしゃべるタイミングが分かるの?」って。僕は相手の役者さんのせりふの最後の単語を覚えて、「この人はこの言葉で終わるから、その後に僕がしゃべる」という感じで、一人で練習して頭に叩き込んでいたんです。そうしたら二宮さんが「すごいな、よくそんなことできるね」と言ってくれて、とてもうれしかったです! 劇中ではよく衝突する間柄でしたが(笑)、感情をぶつけ合うシーンもすごく楽しかったです。

「お疲れ様でした」が大好き!オームが見つけた日本のお気に入り

――日本のドラマへの出演は今回が初めてですが、撮影現場で印象的だったことは?

日本の現場で僕がすごく好きなのが「お疲れさまでした」という言葉です。撮影が終わると、皆さんで「お疲れさまでしたー!」と言い合って、お互いの労をねぎらいますよね。すごく素敵で、かわいらしい文化だなと感じました。

あと、カットがかかった後にスタッフさんが「チェックしまーす!」と言うのも好きです(笑)。僕もマネしたりして(笑。「チェックOKでーす!」という言葉も覚えました!

――これまでに好きになった日本の作品はありますか?

以前、映画『クローズZERO』(2007年)を見て、すごく好きになりました。でも、普段はアニメのほうをよく見ますね。『ONE PIECE』や『鬼滅の刃』(いずれもフジテレビ系)、『ブルーロック』(テレビ朝日系)、『BLEACH』(テレビ東京系)…たくさんあります。『呪術廻戦』(TBS系)も好きで、登場人物の中では五条悟が好きです。「領域展開!」(笑)。

最近はあまり日本のドラマを見られていなかったんですけど、『VIVANT』でご一緒したので、今は堺さんの過去の作品を見たいと思っています。僕のアイドル、憧れの存在ですから!

――最後に、今後の展開を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします

ここからは本当にいろいろな要素が目白押しです。スリリングで緊張感もあって、でもすごく面白いです! そんな中でも、チョッキーは相変わらずチョッキーです(笑)。緊張感のある展開を少し和らげるような存在として、これからも登場します。ぜひチョッキーにも注目しながら、楽しみに見ていただけたらうれしいです!

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本編放送後に生放送・生配信中のTBSラジオ『VIVANT 悪役会議室』に“拉致”され、ゲスト出演した際には、日本とタイの撮影方法の違いについても明かしていたオーム。タイでは同じシーンでもカットを細かく区切って撮影することが多いのに対し、『VIVANT』では一つのシーンを長く通して演じることに驚いたそう。だからこそ「感情がそのシーンごとにつながる」と感じ、共演者とも演技を合わせやすい、この撮影方法を気に入ったと話していた。

日本ならではの撮影方法に刺激を受け、共演者との関係を深めながら作り上げていったチョッキー。今後、緊迫する場面が増える中、オーム本人が語るように“緊張感を和らげる彩り”として、これからどんな姿を見せてくれるのか。第19話以降のさらなる活躍も応援しよう。

【編集部MEMO】

スピンオフ企画の「VIVANT-Adventure Log-」は TVer で、「ドラム―VIVANT THE ORIGIN STORY―」、「チンギス―VIVANT THE ORIGIN STORY―」はU-NEXTでそれぞれ独占配信中。 「VIVANT IMMERSIVE MISSION」はCREATIVE MUSEUM TOKYOにて開催中。

(C)TBS