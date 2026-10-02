セブン - イレブン・ジャパンは10月1日から10月31日まで、セブン - イレブンアプリ会員限定キャンペーン「買うほどランクアップチャレンジ」をリニューアルして実施する。

買うほどランクアップチャレンジ

「買うほどランクアップチャレンジ」がリニューアル

「買うほどランクアップチャレンジ」は、期間中にセブン - イレブンアプリを提示して買い物をすると、累計購入金額に応じて会員ランクがアップしていくキャンペーン。

今回は達成条件を緩和したほか、条件達成に応じてクーポンまたはセブンマイル1マイルが当たる抽選を実施する。

ランクはブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナの4段階。各ランクで2つの抽選チャンスが用意されており、人気商品クーポンや純金、プラチナなどの豪華賞品が当たる抽選にも参加できる。

さらに、シルバーランク以上を達成すると、最終ランクに応じて翌月の買い物でのセブンマイル付与率がアップする新特典も追加する。

実施期間は10月1日から10月31日まで。クーポンの利用期限は11月7日、抽選参加期間は11月5日23時59分までとなる。

ブロンズは累計2,000円で「人気商品クーポン」など

ブロンズの達成条件は、期間中の累計購入金額2,000円。

特典1の景品抽選では、「選べる! 人気商品クーポン」1枚が当たる。総当選人数は10万名。11月以降に当選者が入力した情報をもとに、12月7日以降、メールでURLを配信する。引換期限は12月31日。

特典2のクーポン抽選では、1等として税抜100円以上400円未満の揚げ物・フランク、セブンカフェ ベーカリーのいずれか1品に使える30円引きクーポン1枚、2等としてセブンマイル1マイルが当たる。

ブロンズ

シルバーは累計5,000円で翌月のマイル付与率1.1倍

シルバーの達成条件は、期間中の累計購入金額5,000円。

特典1の景品抽選では、「選べる! 人気商品クーポン」3枚が当たる。総当選人数は1万名。12月7日以降、メールでURLを配信し、引換期限は12月31日。

特典2のクーポン抽選では、1等として税抜100円以上400円未満の揚げ物・フランク、セブンカフェ ベーカリーのいずれか1品に使える50円引きクーポン1枚、2等としてセブンマイル1マイルが当たる。

さらに、翌月のセブンマイル付与率が1.1倍になる。翌月特典のボーナスマイル付与上限は1,000マイル。

シルバー

ゴールドは累計1万5,000円で「純金1.1g」が当たる

ゴールドの達成条件は、期間中の累計購入金額1万5,000円。

特典1の景品抽選では、純金1.1gが50名に当たる。当選後に入力した情報をもとに、12月下旬以降に発送する予定。

特典2のクーポン抽選では、1等として税抜100円以上400円未満の揚げ物・フランク、セブンカフェ ベーカリーのいずれか1品に使える半額クーポン1枚、2等としてセブンマイル1マイルが当たる。

さらに、翌月のセブンマイル付与率が1.3倍になる。翌月特典のボーナスマイル付与上限は1,000マイル。

ゴールド

プラチナは累計2万5,000円で「プラチナ5g」

プラチナの達成条件は、期間中の累計購入金額2万5,000円。

特典1の景品抽選では、プラチナ5gが50名に当たる。当選後に入力した情報をもとに、12月下旬以降に発送する予定。

特典2のクーポン抽選では、1等として税抜100円以上400円未満の揚げ物・フランク、セブンカフェ ベーカリーのいずれか1品に使える無料クーポン1枚、2等としてセブンマイル1マイルが当たる。

さらに、翌月のセブンマイル付与率が1.5倍になる。翌月特典のボーナスマイル付与上限は1,000マイル。

プラチナランクを達成すると、記念壁紙もプレゼントする。デジタル景品の受け取りは、プラチナランク達成のタイミングにかかわらず11月1日からとなる。

なお、純金およびプラチナは、景品提供時の市場価格に応じて重量、仕様、内容が変更となる場合がある。