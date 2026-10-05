Mizkanは10月1日より、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」とのコラボレーション企画として、「〆鍋」を対象としたキャンペーンを開催している。

本企画は、難しいことを考えず、気楽においしい鍋を作れる「〆鍋」と、ポムポムプリン30周年のキーメッセージ「むずかしいこと、しらんぷりん♪」を重ねたもの。10月1日～31日の1カ月間、オリジナル景品が当たるマストバイキャンペーンをはじめ、Xでのフォロー&引用投稿キャンペーンを実施している。

まずは、オリジナル景品が当たる「～むずかしいこと、しらんぷりん♪～今日はのんびり〆鍋におまかせキャンペーン」から。〆鍋シリーズ全品(〆鍋 お肉がウマいシリーズ、〆鍋 おとなのおいしさシリーズ含む)が対象。対象商品を含む購入レシートを撮影し、キャンペーンサイトから応募すると、対象商品2品を含む1,000円以上の購入で応募できる「1,000円購入コース」では「オリジナルデザインブランケット」が50名に、対象商品1品を含む500円以上の購入で応募できる「500円購入コース」では「オリジナルデザインとんすい+レンゲ」が500名に当たる。

また、〆鍋公式Xでは、フォロー&引用投稿キャンペーン「鍋の日くらい、しらんぷりん。キャンペーン」を開催中。同公式アカウントをフォローのうえ、「#〆鍋でしらんぷりん」と「お鍋のとき、しらんぷりんしたいこと」を書いて引用投稿すると、抽選で300名に「ポムポムプリン×〆鍋コラボ 三角鍋つかみ」が当たる。さらに、ミツカン公式YouTubeチャンネルでは、「カンタン〆鍋づくり『しらんぷりん体操』」の動画が10月18日まで公開されている。

※景品の内容・仕様は予告なく変更となる場合がある。