講談社は、2026年10月20日まで予約受け付け中の『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック きせかえ衣装プーぬいぐるみ付き』に関連し、羽生結弦への独占インタビュー映像の一部を新たに公開した。
今回公開された「プーさんとの絆編」では、「羽生結弦にとっての癒やしは何か」「現在、プーさんとどのような関係を築いているか」などについて語っている。
羽生結弦とプーさんの歩みをまとめたメモリーブック
「くまのプーさん」原作デビュー100周年を迎える2026年にあわせて制作された本商品は、プーさん好きとして知られるプロスケーター・羽生結弦とくまのプーさんとの歩みを収録したメモリーブックと、きせかえ衣装付きぬいぐるみをセットにした商品である。
メモリーブックはオールカラー40ページのハードカバー仕様。アイスリンク仙台での練習風景や自然豊かなロケーションで撮影したカットを収録するほか、本書限定のロングインタビューも掲載する。
「SEIMEI」と「バラード第1番」の衣装を再現
セットには、プーさんぬいぐるみ1体と、きせかえ衣装2着が付属する。
ぬいぐるみ用の衣装には、羽生結弦が平昌五輪で着用した「SEIMEI」と「バラード第1番」の衣装を再現した2着を用意。羽生本人と実際の衣装デザイナーの監修のもと制作された。なお、商品到着時は「SEIMEI」の衣装を着用した状態となる。
複製レターと特大ポスターを同梱
特典として、羽生が手書きでプーさんへの思いをつづった手紙を複製レターとして封入。内容はメモリーブックにも掲載される。
また、「私物プーとおひるね」と題したB2サイズの特大ポスターも付属。羽生が私物のプーさんグッズとともに撮影した写真を使用している。
特設サイトでは関連ニュースも公開
本商品の特設サイトでは、予約受付期間中に公開された各種ニュースをまとめて掲載している。
これまで配信された関連情報を時系列で確認できる。
商品概要
・商品名：『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック きせかえ衣装プーぬいぐるみ付き』
・価格：22,000円
・予約受付期間：10月20日まで
・予約方法：全国の書店、ネット書店で受け付け
・書店到着予定日：2027年5月27日以降
・発売元：講談社
セット内容
・『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック』
オールカラー
本文40ページ
ハードカバー
サイズ：天地26.2cm×左右18.8cm
・プーさんぬいぐるみ1体（きせかえ衣装2着付き）
・羽生結弦直筆複製お手紙「プーさんへ」
・「私物プーとおひるね」羽生結弦 特大ポスター（B2サイズ）
羽生結弦プロフィール
1994年12月7日生まれ、宮城県仙台市出身。2014年ソチ五輪、2018年平昌五輪で男子シングル2連覇を達成。2022年にプロ転向し、現在はプロスケーターとして活動している。