講談社は、2026年10月20日まで予約受け付け中の『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック きせかえ衣装プーぬいぐるみ付き』に関連し、羽生結弦への独占インタビュー映像の一部を新たに公開した。

『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック きせかえ衣装プーぬいぐるみ付き』

今回公開された「プーさんとの絆編」では、「羽生結弦にとっての癒やしは何か」「現在、プーさんとどのような関係を築いているか」などについて語っている。

公開された羽生結弦のインタビュー動画より

羽生結弦とプーさんの歩みをまとめたメモリーブック

「くまのプーさん」原作デビュー100周年を迎える2026年にあわせて制作された本商品は、プーさん好きとして知られるプロスケーター・羽生結弦とくまのプーさんとの歩みを収録したメモリーブックと、きせかえ衣装付きぬいぐるみをセットにした商品である。

メモリーブックはオールカラー40ページのハードカバー仕様。アイスリンク仙台での練習風景や自然豊かなロケーションで撮影したカットを収録するほか、本書限定のロングインタビューも掲載する。

メモリーブック表紙

「SEIMEI」と「バラード第1番」の衣装を再現

セットには、プーさんぬいぐるみ1体と、きせかえ衣装2着が付属する。

ぬいぐるみ用の衣装には、羽生結弦が平昌五輪で着用した「SEIMEI」と「バラード第1番」の衣装を再現した2着を用意。羽生本人と実際の衣装デザイナーの監修のもと制作された。なお、商品到着時は「SEIMEI」の衣装を着用した状態となる。

複製レターと特大ポスターを同梱

特典として、羽生が手書きでプーさんへの思いをつづった手紙を複製レターとして封入。内容はメモリーブックにも掲載される。

また、「私物プーとおひるね」と題したB2サイズの特大ポスターも付属。羽生が私物のプーさんグッズとともに撮影した写真を使用している。

特典の複製レターと特大ポスター

特設サイトでは関連ニュースも公開

本商品の特設サイトでは、予約受付期間中に公開された各種ニュースをまとめて掲載している。

『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック』特設サイト

これまで配信された関連情報を時系列で確認できる。

特設サイトで公開されている関連ニュース一覧

商品概要

・商品名：『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック きせかえ衣装プーぬいぐるみ付き』

・価格：22,000円

・予約受付期間：10月20日まで

・予約方法：全国の書店、ネット書店で受け付け

・書店到着予定日：2027年5月27日以降

・発売元：講談社

セット内容

・『プーさんへ 羽生結弦とくまのプーさん メモリーブック』

オールカラー

本文40ページ

ハードカバー

サイズ：天地26.2cm×左右18.8cm

・プーさんぬいぐるみ1体（きせかえ衣装2着付き）

・羽生結弦直筆複製お手紙「プーさんへ」

・「私物プーとおひるね」羽生結弦 特大ポスター（B2サイズ）

羽生結弦プロフィール

1994年12月7日生まれ、宮城県仙台市出身。2014年ソチ五輪、2018年平昌五輪で男子シングル2連覇を達成。2022年にプロ転向し、現在はプロスケーターとして活動している。