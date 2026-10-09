いすゞ自動車とUDトラックスは、10月13日〜16日に幕張メッセ(千葉県千葉市)で開催される「JAPAN MOBILITY SHOW BIZWEEK 2026」にいすゞグループとして出展する。

ブースイメージ

地球の「運ぶ」を、未来へ運ぶ。

いすゞグループの出展コンセプトは「地球の『運ぶ』を、未来へ運ぶ。」だ。今回の展示では、「運ぶ」を取り巻く社会課題への「問い」を入口に、来場者の共感を生み、いすゞグループの取り組みやソリューションへの理解、さらには新たなパートナーとの共創につなげる展示を展開する。

いすゞグループは中期経営計画「ISUZU Transformation - Growth to 2030(IX)」にて、「商用モビリティソリューションカンパニー」への変革を掲げている。ブースでは計画実現に向けた「カーボンニュートラル」「自動運転」「コネクテッド」の3領域に焦点を当て、それぞれの領域で「運ぶ」を取り巻く社会課題に向き合う取り組みやソリューションを紹介する。

＜いすゞグループブース＞

「ずっと『運び続けられる』未来のために。何ができるだろう。」



「運ぶ」を取り巻く社会課題への「問い」を起点に、カーボンニュートラル、自動運転、コネクテッドの3領域における取り組みやソリューションをパネルで紹介する。

1.カーボンニュートラルの取り組み

地球に優しい運び方を実現する。



車両サイズや使われ方に応じた多様なアプローチでカーボンニュートラルの実現を目指す「マルチパスウェイ」の取り組みをはじめ、バッテリー交換式ソリューション「EVision Cycle Concept」をはじめとした充電ソリューション、エネルギーインフラ活用などについて紹介する。

2.自動運転の取り組み

安全で信頼できる、商用自動運転へ。



AIと走行データを活用した自動運転車両のデータドリブン開発や、自動運転専用の実証実験コースの開発、幹線輸送トラックや路線バスにおける実証に加え、遠隔監視など将来の自動運転を支えるオペレーションやシステムの検討など、社会実装に向けた取り組みを紹介する。

3.コネクテッドサービスの取り組み

データから「運ぶ」の未来を創る。



商用車情報基盤「GATEX」(ゲーテックス)に集約した車両データを活用し、運行管理を支援する商用車テレマティクス「MIMAMORI」(みまもり)、車両の安定稼働を支える「PREISM」(プレイズム)、BEV導入・運用を支援する「EVision」(イービジョン)など、物流事業者のさまざまな課題解決を支えるコネクテッドサービスを紹介する。

＜一般社団法人日本自動車工業会(自工会) 合同展示エリア＞

自工会合同展示エリアに、以下を出展する。

1.自動運転エリア:「エルガEV 自動運転バス」(実車展示)

2.共同物流エリア:商用車情報基盤「GATEX」を活用したコネクテッドソリューション(パネル展示)



エルガEV 自動運転バス

＜未来モビリティ会議 ビジネスセッション＞

会期中の10月15日13:00〜14:30に開催される「未来モビリティ会議」のビジネスセッションに、いすゞ 社長CEOの山口真宏氏、UDトラックス 社長CEOの伊藤公一氏の両名が登壇。「滞らないシステムで、広がる安心。」をテーマに、物流・人流を止めない社会基盤について議論する。

＜JAPAN MOBILITY SHOW 2026の概要＞

名称：JAPAN MOBILITY SHOW BIZWEEK 2026

会期：2026年10月13日〜16日

開場時間：10:00〜17:00

会場：幕張メッセ(国際展示場)

・いすゞグループ出展エリア: 展示ホール2 J04

・合同展示エリア: 展示ホール2・3

主催：一般社団法人 日本自動車工業会

共催：一般社団法人 日本自動車部品工業会

公式サイト：Japan Mobility Show bizweek 2026

併催イベント：CEATEC 2026(シーテック 2026)

