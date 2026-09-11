いすゞ自動車はこのほど、走行による劣化した部品を再生するリマニュファクチャリング(リマニ)の対象を車両の架装領域まで拡大し、冷凍・冷蔵架装で高い専門性を有するトプレックと冷凍・冷蔵バンのリマニユニット車の商品化に向けた協業を開始した。

冷凍・冷蔵バンのリマニユニット車の商品化に向けた協業を開始

いすゞはこれまで、短い年数で長距離を走行したリースアップ車を有効活用し、消耗したエンジンやトランスミッションなどの駆動部分をリビルト により機能回復することで、新車同等の信頼・耐久性を担保したリマニユニット車を展開してきた。

ユーザーはリマニユニット車を導入することで、キャブや架装物、看板塗装などを継続して活用でき、同一の車両を長く使用することができる。

また、リマニユニット車をより幅広いユーザーに選んでもらえるよう、部品の再生から車両の流通、リース、整備までをいすゞグループ各社が連携して担い、全国のいすゞ販売会社を通じて提供している。

今回、トプレックと連携し、こうした取り組みを架装物まで広げる。

トプレックが展開する冷凍・冷蔵車の「リメイク事業」では、冷凍装置の消耗部品の整備・交換やコンテナの清掃・美化などを行っている。

今回の参考出品車両では、いすゞのリビルトエンジンとトプレックがリメイクした冷凍装置およびコンテナを組み合わせた。これにより、エンジンだけでなく架装物まで再生し、車両全体を長く安心して使用できる新たな取り組みを提案する。

リマニは、新車製造と比べて製造工程におけるCO₂排出量を削減できるほか、既存部品を再利用することで、資源の有効活用や廃棄物削減にもつながる。

同社では、「今後もいすゞは、架装メーカーとの連携を広げ、架装物まで再生の対象とすることで、商用車のライフサイクル全体を通じた価値向上を目指すとともに、サーキュラーエコノミーとカーボンニュートラルの実現に貢献してまいります」とコメントしている。