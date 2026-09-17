セブン‐イレブン・ジャパンは9月29日、「北海道フェア」を全国のセブン‐イレブン店舗で開催する。

北海道フェア

同フェアでは、これまで北海道内の店舗限定で販売していた商品を含む、北海道グルメ全12品を全国で展開する。北海道産の素材を生かしたメニューや、地元の人気店が監修した商品など、セブン‐イレブンで手軽に北海道の食体験を楽しめる。

第1弾は「いかめしおむすび」や「濃厚しおラーメン」など5品

第1弾商品は9月29日から順次発売する。

「阿部商店監修 いかめしおむすび」(246.24円)は、森町の名物駅弁「いかめし」を販売する阿部商店が監修した一品。醤油や砂糖などを使用した甘辛く濃厚なタレでじっくり煮込んだいかの旨味がもちもちのごはんに染み渡り、味わい深いおむすびに仕上げた。

「ぶたはげ監修 炭火焼き豚丼」(753.84円)は、帯広市の人気店「ぶたはげ」監修の豚丼。味の決め手は、醤油やザラメなどを合わせた甘辛い特製ダレ。炭火で香ばしく焼き上げた豚肉と特製ダレで最後のひと口まで食べ応えのある一品に仕上げた。

「お店で揚げた 北海道産コーンのマカロニグラパン」(190.08円)は、北海道産コーンの甘みとうま味を特製ホワイトソースに凝縮。コーンのつぶつぶ食感とマカロニのもちもち食感が楽しめる。

「札幌すみれ監修 濃厚しおラーメン」(626.40円)は、札幌市の人気店「すみれ」監修の塩ラーメン。ガラ(鶏・豚)の清湯スープにラードやにんにくを加えたスープ。濃厚でコクとパンチのある"すみれらしさ"を楽しめる。

「冷たいまま食べるタレザンギ」(321.84円)は、冷たくてもおいしい唐揚げに甘酸っぱいタレを絡め、シャキシャキとした食感のねぎと一緒に食べる仕立て。

第2弾はスープカレーや札幌ブラック醤油ラーメンなど7品

第2弾商品は10月6日から順次発売する。

「室蘭風やきとりおむすび」(213.84円)は、タレにくぐらせ香ばしく焼き上げた豚肉と玉ねぎを中具にしたおむすび。甘みのあるタレと、室蘭やきとりには欠かせない「洋からし」の風味が楽しめる。

「しゃけバターおむすび 北海道産秋鮭使用」(192.24円)は、脂のりが控えめでクセのない味わいが特長の鮭に、香ばしいバター醤油の風味を重ねた。ごはんに醤油ベースのタレをしっかりと混ぜ合わせ、最後まで飽きずに楽しめる仕立てに。

「お店で揚げた北海道産小豆使用あんドーナツ」(170.64円)は、北海道産小豆の上品な甘さと、揚げたてのサクッとした生地がマッチしたあんドーナツ。

「Suage監修 チキンと野菜のスープカレー」(699.84円)は、札幌市の人気店「Suage」監修のスープカレー。鶏や野菜の旨みがつまったスパイス香るカレーに、香ばしく焼いた鶏肉や素揚げしたじゃがいもや人参などを合わせた。

「いそのかづお監修 札幌ブラック醤油ラーメン」(645.84円)は、札幌市の人気店「いそのかづお」監修の醤油ラーメン。鶏ガラ、昆布だしをベースに、にんにくのパンチを効かせた真っ黒な見た目の醤油スープが特長。弾力のある食感の中太ちぢれ麺で札幌ラーメンらしさを演出している。

「北海道産かぼちゃとナッツのスイーツサラダ」(321.84円)は、ホクホクとした食感と甘みを感じられる北海道産かぼちゃにクリームチーズやホイップを加えたスイーツ仕立てサラダ。(地区により規格が異なる)

「サッポロビール園監修 ラーメンサラダ」(429.84円)は、北海道で人気の「サッポロビール園」監修のラーメンサラダ。トマト、木耳、ハム、コーンなどの具材に、優しい味噌と胡麻の香りが感じられる味噌ドレッシングで最後まで飽きずに食べて頂ける仕立てに。(地区により規格が異なる)

北海道産食材を使用した関連商品も展開

北海道産食材を使用した「北海道フェア」関連商品も全国で販売している(おいもラテは9月29日より順次発売)。

「セブンプレミアム ポテトサラダ」(149.04円)は、北海道産のじゃがいも「男爵いも」を100%使用。じゃがいもの形を適度に残し、素材本来のホクホクとした食感や旨味を感じられる仕立てとした。

「セブンプレミアム ゴールド 金のアイスあずき最中」(321.84円)は、最中皮に米粉を使用し、チョココーティング技術によるパリパリとした食感を楽しめる。中には、粒感が際立つ風味豊かな十勝産あずきを合わせた。

「セブンプレミアム ゴールド 金のアイスあずき最中」(321.84円)

「セブンカフェ ホットカフェラテ」(Rサイズ220.32円/Lサイズ280.80円)は、北海道産乳原料を100%使用したカフェラテ。道産牛乳をベースに、道産生クリームと道産バターミルクを合わせることで、ミルクのコクが引き立つ濃厚な味わいに仕上げた。ミルク量もカスタマイズできる。

「セブンプレミアム ゴールド すみれ 札幌濃厚みそ」(354.24円)は、札幌みそラーメンの王道を再現した一杯。生姜を効かせたラード感ある濃厚なみそスープに、もちっと弾力のあるちぢれ麺がしっかり絡む。

「セブンプレミアム ゴールド すみれ 札幌濃厚みそ」(354.24円)

「おいもラテ」(228.96円)は、北海道産生クリームを使用。さつまいもの香りに生クリームのコクが重なる、優しい甘みのデザートドリンク。