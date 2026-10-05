10月に入りました。9月は日本各地で記録的な雨量を記録。東京都心では10月1日までで36日連続の降水となり、観測史上の最長記録を更新しています。

長雨で気分も塞ぎがちになる人も多いかもしれません。美味しいものを食べて、気分を切り替えていきたいものですね。

2026年10月の新商品5選まとめ(10月6日〜10月12日)

ファミリーマート2026年10月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。有名おにぎり専門店監修のまぐろたくあんと卵黄醤油だれのおむすび、ごま味噌ドレッシング付き担担風パスタサラダ、ロールキャベツと彩り野菜を合わせたコンソメスープ、ファミチキ味のカップ麺、ちゃんぽん麺入りの冷凍食品のもつ鍋など、個性豊かな新メニューが登場しています。

「ぼんご監修 大きなおむすび まぐろたくあんと卵黄醤油だれ」(321円)

「ぼんご監修 大きなおむすび まぐろたくあんと卵黄醤油だれ」(321円)

価格 : 321円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

定番手巻の1.5倍※の重量のおにぎり専門店「ぼんご」監修の「大きなおむすび」商品。ふっくらごはんとの相性抜群の大きなおむすびです。隠し味のマヨネーズと、わさびの辛みは活かしつつ、たくあんで食感をプラスしたぼんご流の「まぐろたくあん」に仕上げました。合わせるのは、ぼんごで人気の「卵黄醤油漬け」をヒントに、醤油の旨みと卵黄のコクを感じる「卵黄醤油だれ」に仕上げた一品です。

※定番手巻おむすび5品の規格重量との比較です。

「ごま香る！担担風パスタサラダ」(429円)

価格 : 429円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

肉味噌炒め、もやし、人参などをトッピングしたパスタサラダ。ごま味噌ドレッシング付きです。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「ロールキャベツと彩り野菜のコンソメスープ」(398円)

価格 : 398円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ロールキャベツを使用した具材感のあるスープ。コンソメベースのシンプルなスープで、具材にはロールキャベツをメインに人参、ブロッコリーなどを彩り良く使用しています。

「ファミチキ味ヌードル」(321円)

価格 : 321円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ファミチキ20周年を記念したカップ麺。ファミチキをイメージした鶏の旨みをきかせたスープに、数種類のスパイスと香ばしい揚げ風味を重ねた、やみつきになる一杯です。

［ファミリーマート限定・数量限定］

「白味噌の甘みとコク味噌もつ鍋（ちゃんぽん麺入り）」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

甘みとコクが特徴の、冷凍食品のもつ鍋。北海道産昆布とむろあじ削り節のだしに白味噌を合わせました。

まとめ

10月6日発売の新商品は、醤油の旨みと卵黄のコクを感じる「卵黄醤油だれ」に仕上げた「ぼんご監修 大きなおむすび まぐろたくあんと卵黄醤油だれ」、肉味噌炒め、もやし、人参などを味わえる「ごま香る！担担風パスタサラダ」、ロールキャベツをメインに人参、ブロッコリーなどを彩り良く使用した「ロールキャベツと彩り野菜のコンソメスープ」など、軽食にも向くメニューが登場。

また、ファミチキをイメージしたカップ麺「ファミチキ味ヌードル」や、甘みとコクが特徴の冷凍食品「白味噌の甘みとコク味噌もつ鍋（ちゃんぽん麺入り）」も手軽に味わえて、おすすめのアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用