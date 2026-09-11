大創産業は、THREEPPY(スリーピー)でディズニー「ミッキー&フレンズ」をデザインした「レトロミッキー」デザインシリーズ全85種を、2026年9月中旬から全国のTHREEPPY店舗で順次発売する。価格は220～1,100円。今回は文具からボトル、収納グッズまで、リリースで紹介されたアイテムを価格とともに見ていこう。

THREEPPYに「レトロミッキー」全85種!

「レトロミッキー」デザインシリーズのコンセプトは、「ちょっぴり懐かしいテイストで日常に彩りを添える」。やさしいパステルカラーと「ミッキー&フレンズ」のデザインを組み合わせたコレクションで、全85種を220～1,100円で展開する。第1弾39種は9月中旬から、第2弾46種は10月下旬から順次登場する。

220円のレトロなミッキー、まずは文具から

第1弾では、デスクワークや手書きのメッセージに使える文具やフレークシールが登場する。商品例として紹介されている「缶ケース入フレークシール、レトロ(ミッキー&フレンズ)」は220円。缶ケースと複数のフレークシールに、レトロなテイストのキャラクターがデザインされている。

330円のドリンクボトル、1,100円のステンレスボトルも

持ち運びに使えるボトルも第1弾にラインナップ。ドリンクボトルは全2種で各330円、ステンレスボトルは全2種で各1,100円となる。ホワイトや淡いブルーを基調に「ミッキー&フレンズ」をあしらったかわいいデザインとなっている。

全2種ずつ展開するステンレスボトルとドリンクボトル

550円のハーフケットはミッキー&フレンズがずらり

ハーフケットは550円。肌触りに優れ、ミッキーやミニーなど「ミッキー&フレンズ」のキャラクターが大きくデザインされている。

ミッキーで収納まで! クリアボックスは330円から

インテリアになじむ収納アイテムも用意する。クリア収納バッグ、クリア収納ボックスのカラーボックスサイズとカラーボックスハーフサイズは各330円。クリア収納ボックスの布団収納サイズは550円となる。透明感のある素材にブルー系の縁取りを合わせた収納シリーズが並ぶ。

330円から展開するクリア収納バッグとクリア収納ボックス

まだ半分? 10月下旬には第2弾46種も

9月中旬からの第1弾39種に続き、10月下旬からは第2弾46種を展開する。第2弾には、ガラスディスペンサー、グラス・ボウル、PCバッグ、ガジェットポーチ、ユーティリティケース、エプロン、レジャーシートなどが登場予定。全85種のうち、半数を超える46種が第2弾として追加される。

文具やボトルといった持ち歩きアイテムだけでなく、ハーフケットや収納グッズ、さらに第2弾ではPCバッグや食器、エプロンまで。全85種を眺めていると、デスクまわりから外出、家で過ごす時間まで、日常のさまざまな場面にミッキーを取り入れられるラインナップになっているのが魅力といえよう。

まとめ

THREEPPYの「レトロミッキー」デザインシリーズは、全85種を2段階に分けて展開する。第1弾は220円のフレークシールをはじめ、ボトル、ハーフケット、収納アイテムなど39種。10月下旬からはPCバッグやガジェットポーチ、グラス、ボウル、エプロン、レジャーシートなど第2弾46種が加わる予定だ。