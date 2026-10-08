客とのトラブル続きで店をクビになったキャバクラ嬢から一転、モラハラ夫と反抗期の娘と暮らす専業主婦に…“人生入れ替わりヒューマンドラマ”で杏子役演じる馬場ふみかが取り組んだ準備とは　ドラマ『ライフトレード』記者会見

テレ東のドラマ『ライフトレード』(10月8日スタート 毎週木曜24:30〜※初回は24:45〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、馬場ふみか、真木よう子、鈴木大河(IMP.)、山崎樹範が登壇した。

馬場ふみか

馬場ふみか、初挑戦となる“入れ替わりもの”の役作りを語る

『ライフトレード』は、電子コミック『ライフトレード〜主婦とキャバ嬢の交換人生〜』(漫画 生駒さくら氏/原作協力 ボヘミアン K氏)を実写ドラマ化。自由奔放ゆえに周囲との軋轢が絶えないキャバクラ嬢・杏子(馬場)と、家族のために自分を押し殺し、抑圧された人生を送る主婦・玲(真木)が、雷に打たれて、心が入れ替わったことをきっかけに大きく変化していく“人生入れ替わりヒューマンドラマ”である。

杏子役を演じる馬場は、出演が決まった際の心境を「入れ替わりもののドラマは本当に今回初めての挑戦だったので、どういうふうに演じようかとすごく考えたり、ドキドキしました」と回想。また、役作りについては「入れ替わる前と後をどういうふうに表現していくかっていうのは、すごく自分でも考えましたし、監督であったり、真木さんともすり合わせをしながら、ちょっとずつ作っていったというような感じです」と説明した。

真木よう子と本読みを重ね、話し方やテンポ感まで細かく調整

また、入れ替わった状態を演じるための準備として、馬場は「撮影の前に監督と真木さんと一緒に本読みをして、入れ替わる前のそれぞれの、そもそものキャラクター(のセリフ)を先に何回か読んで。入れ替わった時にどういうふうに演じていこうかっていうのを、すごくたくさんすり合わせをしました」と明かしつつ、「どうしたらちゃんと入れ替わったように見えるか、話し方であったり、テンポ感であったり、間の取り方みたいなところもかなり細かく演出していただきましたね」と語った。

一方の真木も、馬場が演じる杏子を参考にしたといい、「まずは馬場さんがやってる杏子ちゃんを見て、そこに差があまり生まれないようにとか、気をつけながらやってましたね」と説明。大切なシーンでは監督と相談しながら、入れ替わり前後の演技にずれが生じないよう意識していたという。

最後に、作品の見どころについて、馬場は「このドラマは全く違った環境にいる2人が入れ替わるというお話なんですけれども、入れ替わるだけではなくて、その2人がお互いの人生をどう良くしていこうか、どういうふうにこのまま生きていく中で頑張っていこうかっていう、奮闘していく姿がたくさん見られると思います。共演者の皆さんのお芝居も本当にとんでもないので、そこも楽しみに観ていただけたらいいなと思いますし、たくさんの方にこの作品が愛されることを願っています」とアピールしていた。

ドラマ『ライフトレード』あらすじ

客とのトラブル続きで店をクビになり、帰る家もないキャバクラ嬢の黒瀬杏子(アンコ)。裕福な家庭だが、モラハラ夫と反抗期の娘に怯えて暮らす専業主婦の八代玲(レイ)。違う人生を歩めたら……他人の人生に羨望を抱いた二人は、ある夜雷に打たれ目が覚めると人格が入れ替わっていた!

戸惑いながらも家に帰らずに済むことに安堵するアンコ(玲)と、裕福な家庭を手に入れて喜ぶレイ(杏子)。誰にもバレないように、相手に成り替わって生活することになった正反対の二人。自分自身の人生だとうまくいかないことばかりだったのに、別の人生だと生活が好転しだす。だが、二人にはそれぞれ隠している「秘密」があった……。