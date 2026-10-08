パルグループホールディングスが展開する雑貨店「3COINS（スリーコインズ）」は10月16日より、回転寿司チェーン「くら寿司」とのコラボレーションアイテムを全国の3COINS各店舗および公式通販サイト「PAL CLOSET」で発売する。

3COINSとくら寿司がコラボ

今回のコラボは「おうちでくら寿司」をテーマに展開。くら寿司の人気ゲーム「ビッくらポン！」を自宅で楽しめる「おうちでビッくらポン！(R)」をはじめ、回転寿司気分を味わえる「おうちで回転寿司」、持ち帰りエコバッグなど全9アイテムをラインナップする。

目玉商品の「おうちでビッくらポン！(R)」(1,320円)は、見た目だけでなくサイドから景品が出てくるギミックも再現。回転レーン付きの「おうちで回転寿司」(3,080円)や「紙皿紙コップ」(550円)とあわせて使用することで、自宅で本格的な回転寿司気分を楽しめるという。なお、「おうちでビッくらポン！(R)」は1会計につき1個までの購入制限が設けられる。

ラインナップは、「おうちでビッくらポン！(R)」「おうちで回転寿司」のほか、「紙皿紙コップ」「持ち帰りエコバッグS・M・L」「メニュークリアファイル」「メニュージップバッグ」「ネイルチップ」の全9種類。価格は330円から3,080円(税込)。

また、くら寿司店舗ではコラボ限定メニュー「豆乳グリーンスムージー」を販売。野菜の甘みを生かしたヘルシーな味わいが特徴で、各店舗なくなり次第終了となる。

さらに、コラボを記念したキャンペーンも実施。10月16日から10月30日までの期間中、抽選でくら寿司のお食事券などのデジタルクーポンが当たる企画を展開する。