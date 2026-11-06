マクドナルドのハッピーセットに、「マクドナルドブロック」と「名探偵プリキュア！」のおもちゃが登場。11月13日から全国のマクドナルド（一部店舗を除く）で、約4週間の予定で販売される。

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たんプリがハッピーセットに

「名探偵プリキュア！」は、探偵アイテムや変身アイテムをモチーフにした全6種類。変身遊びが楽しめる「へんしんカードつき ジュエルキュアウォッチ」や、小物を入れて持ち歩ける「プリキットボイスメモ型キーホルダー」などがラインアップする。

さらに、ハッピーセット「名探偵プリキュア！」を1個以上含む1,500円以上(税込)の商品(配達料、サービス料を含む)を購入し、専用フォームより応募すると、抽選で合計500名にキュアアンサーからのオリジナルメッセージが楽しめるボイスカードが当たるキャンペーンも実施する。

ブロックでマクドナルド商品が作れる

「マクドナルドブロック」は、ハンバーガーやマックフライポテト、ドライブスルーなど、マクドナルドをモチーフにした全8種類。各おもちゃは3～5個のブロックに分解でき、自由に組み立てたり、複数のおもちゃを組み合わせたりして遊べる。

販売は第1弾が11月13日から19日まで、第2弾が11月20日から26日まで。11月27日からの第3弾では、第1弾・第2弾のおもちゃからいずれか1つが提供される。おもちゃは選べず、数量限定で、なくなり次第終了となる。

(c)2026 McDONALD’S

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