3COINS（スリーコインズ）は9月14日、ポケモンデザインの生活雑貨や服飾小物を、全国の3COINS・3COINS+plus・3COINS OOOPS!・3COINS stationならびに公式通販サイト「PAL CLOSET」で発売すると発表した。発売日は10月10日。

3COINSよりポケモン30周年記念企画のアイテムが発売される

今回のアイテムは、『ポケットモンスター 赤・緑』の発売30周年を記念した企画で、テーブルウェアやステーショナリー、ショッピングバッグ、ミニタオル、巾着など、全62アイテムを展開する。アイテムに用いたデザインは3種類。世代を超えて愛され続けるポケモンたちといつでも一緒に過ごせるグッズをそろえた。

design1のラインナップは、ストックバッグセット（330円）、マグカップ（2種、各880円）、小皿2枚セット（2種、各770円）、紙袋2枚セット（330円）、BOOK型メモ（4種、各330円）、スライドミラー（2種、各550円）、PVCポーチ（4種、各330円）、巾着セット（550円）、クリアファイル3枚セット（330円）、クリアファイル4枚セット（550円）。価格はいずれも税込。

design1のアイテム

design2では、ミニジップバッグ（550円）、ジップバッグ（660円）、ミニグラス（6種、各550円）、ミニフードコンテナ6個セット（330円）、フードコンテナ3個セット（770円）、BOOK型ふせんセット（330円）、ステッカーセット（550円）、手提げポリ袋小（2種、各550円）、手提げポリ袋大（550円）、キーホルダー（6種、各330円）、トートバッグ（1,100円）、ポーチ（660円）、ミニタオル（4種、各330円）、フェイスタオル（2種、各770円）、バスタオル（1,650円）、パスケース（660円）、ミニポーチ（4種、各550円）を用意する。

design2のアイテム

design3では、ウォールステッカー（770円）、ビニール傘（990円）、BIGジップバッグ（660円）、ショッピングバッグ（550円）、ビニール巾着セット（330円）、BIGハンカチ（660円）、エコバッグ（880円）、トートバッグ（1,320円）を展開する。

design3のアイテム

発売日の10月10日は、事前抽選によるポケモンアイテム売り場への入場制限を実施する。購入個数については、実店舗では1会計につき各商品・各色1点まで、公式サイト「PAL CLOSET」では1会計につき各商品・各色3点までの制限を設ける。特設サイトでは、アイテムの詳細を確認できる。

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