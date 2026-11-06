バンダイのおもちゃ「たまごっち」が2026年11月23日に30周年を迎える!……と思ったら、実は3000周年だった!?

そんな驚きの真実に迫るたまごっち30周年の記念イベント『祝3000しゅ～ねん!?超たまごっち祭 in シブハラ(以下、超たまごっち祭)』が、東京・原宿の東急プラザ原宿「ハラカド」にて、11月7日にスタートする。

オープンに先駆けて、たまごっちラボの研究員・ゆりやんレトリィバァさんが一足お先に「超たまごっち祭」に潜入。メディア向けのお披露目会の様子をレポートしていこう。

「大発見ですよ!!」大興奮のゆりやんレトリィバァ

「大発見ですよ!!」と慌てた様子で登場したゆりやんレトリィバァさん。そこには半跏思惟像…ではなく、キラキラと金色に輝く、まめっちにそっくりな「まめ黄金像」が。

1996年に見つかった「たまごっち」は、地球から遠く離れた「たまごっち星」で暮らす生物だそう。2026年は30周年のはずだったが、今年夏に開催された「TOKYOおもちゃショー」バンダイブースの施工中に、約3000年前につくられた「とある石碑」が発掘されたことから明らかになった。

この「超たまごっち祭」では「たまごっち3000周年」の説を裏付ける発掘品が「3000しゅ～ねん!?大発掘プロジェクト展」として多数展示される。この「まめ黄金像」は、どうやら人間とたまごっちの交流のなかで、何か特別な記念として作られたのではないかと考えられているそうだ。

「たまごっちは人生!」出会いから結婚…たまごっち愛を熱弁

たまごっちラボの研究員・ゆりやんレトリィバァさんは、たまごっちが大好き。今回の発見について「これは歴史を大きく変えますよ!!」と呼びかけるが、ゆりやんさん自身の歴史にもたまごっちが深く関わっているという。「1996年、わたくしが6歳のときにたまごっちが発見されました。当時は手に入らなくて、たまごっちへの憧れがどんどん募って……今日この場にいることがとてもうれしいです」と語る。

11月21日に発売される新商品「Tamagotchi Paradise – Neon Planets」もお披露目

「これまで様々なたまごっちを遊んできましたが、最新の『Tamagotchi Paradise』はかなりの進化を感じられます。また、たまごっちは人生なんです。自分の手の中で育てるなかで、たまごっちが結婚することもあるんです。仲を深めて、指輪を買ってプロポーズしたり、でもプロポーズに失敗すると笑うんです。それなのに家に帰ると泣いて、指輪を捨てて……人生なんです。お子さんには早めの教育になりますね」とたまごっちの奥深さについて熱弁した。

「超たまごっち祭」ゆりやん一押しエリアは?

また様々な「発掘品」が展示されている「超たまごっち祭」のエリア「3000しゅ～ねん!?大発掘プロジェクト展」からオススメを聞かれると、「全部お気に入りですが、『真実のくちぱっち』というエリアです。『真実の口』は皆さん聞いたことがあると思いますが、『真実のくちぱっち』に手を入れると何かが起きます…!」と、実際に手を入れて実演も。

渋谷・原宿でスタンプラリー、そしてNYでもイベント開催!

「超たまごっち祭」の開催は、東急プラザ原宿「ハラカド」だけにとどまらない。渋谷と原宿に位置する様々な店舗を回って楽しむスタンプラリーも開催。東急プラザ原宿「ハラカド」もしくはMAGNET by SHIBUYA109で台紙を受け取り、対象店舗でスタンプを押すと、個数に応じてノベルティがもらえるというもの。

他にも、原宿・渋谷の店舗と限定コラボしたごはんやスイーツ、カフェ、アパレルや雑貨の販売、シブハラの街に飛び出したたまごっち30種類を探す「たまあつめ」、「超たまごっち展」限定グッズなど、様々な企画が催される。

NYでのイベントを知り驚くゆりやんさん

さらに、アメリカ・ニューヨークで30周年をお祝いするたまごっち史上最大規模の記念イベント「Tamagotchi Times Square Spectacular」が現地時間11月22に開催。現在アメリカを拠点に活動するゆりやんさんは、それを知り「私をアメリカのイベントにも連れて行ってください! たまごっちの偉い人!!」と直訴。アメリカでのイベントの盛り上がりも気になるところだ。

「祝3000しゅ～ねん!?超たまごっち祭 in シブハラ」は、東京・原宿の東急プラザ原宿「ハラカド」4F MAZEにて、11月7日～12月6日の期間限定で開催する。

「祝3000しゅ～ねん!?超たまごっち祭 in シブハラ」開催概要

開催期間：2026年11月7日(土)～12月6日(日) 11:00～20:00※最終入場 19:30

開催場所：東京都渋谷区神宮前6丁目31-21東急プラザ原宿「ハラカド」4F MAZE

入場料：無料

※11月7日(土)、8日(日)は、特別展示・ショップ・カフェ・プリントシール機のご利用に事前抽選入場整理券が必要