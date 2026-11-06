バンダイは、初代「たまごっち」の欧米版シリーズ「Original Tamagotchi」から、Netflixの大ヒットシリーズ『ストレンジャー・シングス 未知の世界』とのコラボレーションモデル「Original Tamagotchi Stranger Things」を2027年2月27日に発売する。価格は3,300円。

本商品の特徴は、『ストレンジャー・シングス』に登場する異世界「Upside Down（裏側の世界）」をイメージした上下反転の液晶画面。シリーズの不気味で独特な世界観を、たまごっちの育成体験に落とし込んだ特別仕様となっている。

搭載されているのは、まめっちたちの育成を楽しめる「GEN1」プログラム。ごはんをあげたり、うんちを流したり、病気を治したりといったお世話に加え、しつけやミニゲームも楽しめる。育成方法によって成長するキャラクターが変化するため、何度でも遊びたくなる内容だ。

また、本体にはコラボデザインの専用ケースが付属。ボールチェーン付きで、バッグや衣類に取り付けて持ち歩くことができる。

なお、本商品のプログラムには一部英語表記が含まれるほか、液晶画面が上下反転しているため、プレイ時は取扱説明書の確認が必要。また、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のキャラクター自体は育成できない。

商品概要