セブン - イレブン・ジャパンは10月13日から順次、ヤッホーブルーイングと共同開発したクラフトビール「限定改造 有頂天エイリアンズ New World Hop」を全国のセブン - イレブン店舗で数量限定発売する。

限定改造 有頂天エイリアンズ New World Hop

白ブドウを思わせる爽やかな香りの「ヘイジーIPA」

「限定改造 有頂天エイリアンズ New World Hop」(368.50円)は、ヤッホーブルーイングとセブン - イレブンが共同開発したクラフトビール。ビアスタイルはヘイジーIPAで、アルコール度数は6.0%。

ヘイジーIPAは、濁った液色と控えめな苦み、フルーティーな香りとジューシーな味わいが特長のビールの種類。近年人気が上昇しており、新定番となりつつあるビアスタイルだという。

限定改造 有頂天エイリアンズ New World Hop 368.50円

今回の商品では、「ニューワールドホップ」と呼ばれるニュージーランド産のホップを使用。白ブドウを思わせる爽やかで気品のある香りと、しぼりたてのフレッシュジュースのような味わいに仕立てたという。

ビール単体だけでなく、食事と合わせて楽しめる爽やかな味わいを意識して開発したとしている。

限定改造 有頂天エイリアンズ New World Hop 368.50円

セブン - イレブンで買える商品とのペアリングも

ヤッホーブルーイングの醸造担当による検証では、「限定改造 有頂天エイリアンズ New World Hop」とセブン - イレブンで買える商品の組み合わせとして、「カップデリ たことブロッコリー 手摘みバジルのサラダ」や「冷凍食品 金のマルゲリータ」などが挙げられている。

「カップデリ たことブロッコリー 手摘みバジルのサラダ」は、トマトの酸味とバジルのハーブ感がホップの香りを引き立てる組み合わせ。

「たっぷりタルタルソースのフィッシュバーガー」は、白ワインを思わせる香りとほどよい酸味が白身魚とよく合うとして、相性の良い組み合わせとして紹介されている。