真木よう子、“自由だけど波乱の人生”か“安定しているけど窮屈な人生”のどちらかを選ぶなら…「今際の際のことを考えちゃって」「ちょっといろいろ考えちゃった」

テレ東のドラマ『ライフトレード』(10月8日スタート 毎週木曜24:30〜※初回は24:45〜)の記者会見がこのほど、都内で行われ、馬場ふみか、真木よう子、鈴木大河(IMP.)、山崎樹範が登壇した。

真木よう子

“自由だけど波乱の人生”と“安定しているけど窮屈な人生”なら…

『ライフトレード』は、電子コミック『ライフトレード〜主婦とキャバ嬢の交換人生〜』(漫画 生駒さくら氏/原作協力 ボヘミアン K氏)を実写ドラマ化。自由奔放ゆえに周囲との軋轢が絶えないキャバクラ嬢・杏子(馬場)と、家族のために自分を押し殺し、抑圧された人生を送る主婦・玲(真木)が、雷に打たれて、心が入れ替わったことをきっかけに大きく変化していく“人生入れ替わりヒューマンドラマ”である。

会見では、作品の内容にちなみ、「もし入れ替わるなら、『A:自由だけど波乱の人生』か『B:安定しているけど窮屈な人生』どちらを選ぶか」という質問が。

この質問に真木は、最後まで迷いながらも「B:安定しているけど窮屈な人生」を選択。「私、もう完全にBだと思ったんですけど」と当初は迷わず“安定”を選ぶつもりだったことを明かしつつも、回答する直前になって考えが揺らいだそうで、真木は「今際の際のことを考えちゃって。Aのほうが“自分の人生生きた”って思いそうかなと思っちゃって。ちょっといろいろ考えちゃった」結果、“安定”を選んだと説明した。

山崎から「変更してもいいんですよ」と提案されるが、それでも真木は「でもやっぱり安定が欲しいです」と笑顔を見せ、Bを最終的な答えとした。

一方、同じく「B:安定しているけど窮屈な人生」を選んだ山崎は、「僕なりに波乱のある人生を生きてまいりまして。でも、人生も後半戦に入ってますし、もうここから先は波乱はやっぱりいらないなって」と理由を説明。「窮屈って慣れると思うんですよね」と持論を明かした。

また、真木が家庭を持っていることも回答に影響するのではないかと推察しながら、「やっぱり責任があるから、ちょっと波乱万丈もできないかなっていう」と話すと、山崎は「1個だけごめんなさい。別にうち、何の窮屈でもないですからね(笑)。言い訳してるわけでもないですけど、別にうちは窮屈じゃないですから。それだけはすみません!」と念を押し、笑いを誘っていた。

ドラマ『ライフトレード』あらすじ

客とのトラブル続きで店をクビになり、帰る家もないキャバクラ嬢の黒瀬杏子(アンコ)。裕福な家庭だが、モラハラ夫と反抗期の娘に怯えて暮らす専業主婦の八代玲(レイ)。違う人生を歩めたら……他人の人生に羨望を抱いた二人は、ある夜雷に打たれ目が覚めると人格が入れ替わっていた!

戸惑いながらも家に帰らずに済むことに安堵するアンコ(玲)と、裕福な家庭を手に入れて喜ぶレイ(杏子)。誰にもバレないように、相手に成り替わって生活することになった正反対の二人。自分自身の人生だとうまくいかないことばかりだったのに、別の人生だと生活が好転しだす。だが、二人にはそれぞれ隠している「秘密」があった……。