TVアニメ『魔法騎士レイアース』第1話が、10月7日よる11時45分からテレビ朝日系“IMAnimation W”枠にて放送開始する(一部地域を除く)。

第1話「異世界より」の先行場面カット＆あらすじ＆予告映像が公開された。

CLAMPの代表作であり「なかよし」(講談社刊)で連載された『魔法マジック騎士ナイトレイアース』を原作とする同アニメは、1994年のTVアニメ放送から30年以上の時を経てのリバイバルとなる。

放送当日となる本日7日、公式SNSにはファンから「てかレイアース今日から放送だ!!! 楽しみ楽しみッ」「今日は頑張っておきてる!」「レイアースのリメイク版、いよいよ本日開始ですね…!」「また一つあの頃のアニメに会える。いよいよだ」「レイアース今日からなのね 見たい気持ちと見たくない気持ちが混ざり合っている…無重力状態」と熱いコメントが寄せられている。

第1話「異世界より」あらすじ

中学生の獅堂光は、社会科見学のために東京タワーを訪れる。

そこには、別の学校に通う龍咲海、鳳凰寺風もいた。

見知らぬ三人が視線を交わした瞬間、謎の声が響く。

「この世界を助けて、伝説の魔法騎士たちよ――」。

異空間へと誘われた三人を待っていたのは、見たこともない世界だった――

(C)CLAMP・ST／講談社・TMS・テレビ朝日