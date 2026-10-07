日本テレビ系で10月8日19時から放送の『THE突破ファイル』2時間スペシャルにて、新シリーズ「突破鉄道」がスタートする。電車で起こるトラブルに鉄道員たちが知恵と連携で立ち向かう内容となっており、初回は電車の窓ガラスが相次いで破損した事態を取り上げる。

『THE 突破ファイル』は、さまざまなジャンルで実際に起きたエピソードをもとに、絶体絶命のピンチを知恵とひらめきで切り抜ける様子を再現ドラマとクイズで紹介する番組。新たに始まる「突破鉄道」では、乗客の命と運行ダイヤを守る鉄道員たちの奮闘が描かれる。初回の運転士と車掌をROIROMの本多大夢さん、浜川路己さんが演じる。

舞台は定刻通りに出発した6両編成の電車。車内では、電車好きの少年が母親と窓の外の景色を楽しんでいた。ところが、対向列車とすれ違った瞬間、突然、電車の窓ガラスが割れてしまう。駆け付けた車掌らは乗客を隣の車両へ誘導し、運転士は緊急停止を判断するものの、避難した少年が喘息の発作を起こし、倒れてしまった。母親が持っていたはずの薬も見つからず、救急隊へ一刻も早く連絡する必要が生じる。

その場で停車したまま救急車を待つより次の駅へ向かったほうが早いと判断した運転士は、走行継続を決断する。しかし、乗客が避難した車両でも窓ガラスが破損。電車の前方にトンネルが迫り、割れた窓のまま進入すれば、風圧でガラス片が飛び散り、他の乗客にも危険が及ぶ可能性がある。シャツや雑誌で穴をふさごうとするものの、強度や大きさが足りない。

電車を止めれば少年の処置が遅れ、走り続ければ乗客全員を危険にさらすという状況の中、鉄道員たちがどのような方法で危機を切り抜けるのかが見どころとなる。

『THE 突破ファイル タイムリミットまでに命を救え! 大泉洋が大突破SP』は、10月8日の19時から20時54分まで日本テレビ系で放送予定となっている。