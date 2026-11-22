大阪市は大阪府のほぼ中央に位置し、現在の人口は約281万人。西日本最大の都市であり、府庁が置かれ、24の行政区に分かれている。今回はマイナビニュース会員約600人に、大阪府大阪市の好きな路線について質問。その結果をランキング形式で紹介する。

2025年に大阪・関西万博が開催された大阪市は、大阪湾に面し、梅田・難波・天王寺などの主要エリア周辺に商業施設とオフィス、繁華街が広がる。大阪城、通天閣、道頓堀といった観光スポットに加え、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、京セラドーム大阪など、各地から人が訪れる施設もあり、エリアごとに異なる街並みやにぎわいを見られる。

鉄道はJR西日本をはじめ、大阪市高速電気軌道(Osaka Metro)、近畿日本鉄道、阪急電鉄、阪神電気鉄道、南海電気鉄道、京阪電気鉄道、阪堺電気軌道の路線が市内を通っている。

3位 : JR京都線 (6.3%)

今回のアンケートでは、3路線が同率3位で並んだ。その中のひとつ、JR京都線は、JR西日本が管轄する東海道本線のうち、京都～大阪間(42.8km)に付けられた愛称。京都駅以東の琵琶湖線、大阪～姫路間のJR神戸線と一体的な運行体系となっており、中でも新快速は特急列車並みの速達性で知られる。現在、新快速は京都～大阪間を最速28分で結んでいる。

各駅に停車する普通列車もJR神戸線へ直通し、一部列車はJR宝塚線(福知山線)にも乗り入れる。京都駅で嵯峨野線(山陰本線)や奈良線、湖西線の列車にも乗換え可能。北陸方面へ向かう「サンダーバード」、関西空港駅発着の「はるか」など、特急列車もJR京都線を走る。

JR京都線を好きな理由として、最も多かったのは「利便性の高い路線だから」(10人)。次いで「日常的に利用している(利用していた)路線だから」(5人)、「仕事や旅行などで利用したことがある路線だから」(5人)、「車窓風景を楽しめる路線だから」(5人)となった。

ユーザーコメント

「大阪駅～京都駅に直通で行けるのは便利だと思います」(女性・62歳)

「メジャーであり沿線に名所旧跡が多い」(男性・50歳)

「個人的に車窓からの景色が好きなので」(女性・39歳)

「過去に通勤と通学に利用していたことがあり、思い入れがある」(男性・50歳)

「利便性が高く時短になるから」(男性・76歳)

3位 : 阪急神戸線 (6.3%)

阪急電鉄の神戸線は、大阪梅田～神戸三宮間を結ぶ32.3kmの路線。阪神間を結ぶおもな3路線(阪急神戸線、JR神戸線、阪神本線)のうち、阪急神戸線が最も山側(北側)を通る。直線区間が多く、最高速度115km/hでの運行も特徴のひとつ。速達タイプの特急、各駅に停車する普通をはじめ、通勤特急、準特急などさまざまな種別が運転されている。

大阪梅田駅から途中の十三駅まで、阪急電鉄の神戸線、宝塚線、京都線が並走。今津線と接続する西宮北口駅は大型商業施設に直結している。芦屋川駅や夙川駅、岡本駅など、住宅街として知られるエリアを通り、神戸市中心部の神戸三宮駅へ。神戸高速線に乗り入れ、新開地駅まで運転される列車もある。

阪急神戸線を好きな理由として、最も多かったのは「その路線のイメージが良い・雰囲気が好きだから」(13人)。次いで「沿線に魅力的な街があるから」(9人)、「利便性の高い路線だから」(7人)、「その路線で活躍する車両・列車が好きだから」(7人)となった。

ユーザーコメント

「利便性や周辺の環境、ここに住んでみるとしたらなど全体的な考えた時に一番だと思ったからです」(男性・57歳)

「昔から阪急電車と阪急沿線の雰囲気が好きだから」(男性・71歳)

「大阪神戸を結ぶ重要な路線だと思うから」(男性・62歳)

「マルーンカラーの車体が好きで、むかし通っていた路線で、ブランドイメージも好ましいから」(男性・49歳)

「いつも使っていて神戸までの車窓も好きだし街並みもいい」(男性・49歳)

3位 : 阪急宝塚線 (6.3%)

阪急電鉄の宝塚線は、大阪梅田～宝塚間を結ぶ24.5kmの路線。急行や普通などを設定し、平日朝夕の通勤時間帯には、能勢電鉄へ直通する特急「日生エクスプレス」が運転される。

途中の豊中駅は、駅直結の商業施設があり、周辺は住宅地としても人気のエリア。池田駅は利用者が多い駅のひとつで、駅周辺にレジャースポットなどもある。石橋阪大前駅で箕面線、川西能勢口駅で能勢電鉄と接続。宝塚駅は今津線と接続するほか、隣接してJR宝塚線の駅もあり、乗換え利用が多い。宝塚駅から徒歩圏内に宝塚大劇場もある。

阪急宝塚線を好きな理由として、最も多かったのは「その路線のイメージが良い・雰囲気が好きだから」(12人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある路線だから」(5人)、「車窓風景を楽しめる路線だから」(5人)となった。

ユーザーコメント

「まず、車両のカラーが好きで車内も洒落ていて好きです。路線の各駅に個性があり、魅力的な駅が多いのも好きな点です」(男性・55歳)

「魅力的な街がある駅が多いと思うので」(女性・45歳)

「下町から郊外の住宅地まで多彩な景色が楽しめるから」(男性・50歳)

「落ち着いた車内の装飾や色合いが品を感じさせる」(男性・61歳)

「車両自体がおしゃれで憧れがある」(女性・52歳)

2位 : JR大阪環状線 (12.6%)

大阪環状線はJR西日本の路線。1周21.7kmの環状線で、天王寺駅、鶴橋駅、京橋駅、大阪駅、西九条駅、新今宮駅などすべての駅が大阪市内に所在している。

環状運転を行う内回り・外回りの列車が走る一方、大阪環状線から阪和線または大和路線(関西本線)へ直通する列車も多い。他路線へ直通する多くの列車も内回り・外回りと同じホームを使用するため、列車を乗り間違えた場合や降りる駅を逃した場合など、思わぬ方向へ運ばれてしまうことも。乗車前後に行先や停車駅を確認する必要があるだろう。

大阪環状線を好きな理由として、最も多かったのは「利便性の高い路線だから」(19人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある路線だから」(14人)、「沿線に魅力的な街があるから」(11人)、「その路線のイメージが良い・雰囲気が好きだから」(11人)となった。

ユーザーコメント

「東京の山手線と同様に大阪の魅力が詰まってる路線だと思えるから」(男性・63歳)

「都会的な駅前と下町的な駅前の駅があり沿線が円状なのも面白いです」(女性・48歳)

「大阪市内の各所を利用するに便利。東京でいえば、山手線的な存在。オーソドックスであるが、なんとなく落ち着く」(男性・77歳)

「大阪と言ったら、大阪環状線というイメージだから。路線は短いが、いろいろな街を通るから」(男性・66歳)

「市内の移動に便利だから」(男性・45歳)

1位 : 御堂筋線 (15.1%)

御堂筋線は大阪市高速電気軌道(Osaka Metro)が運営する24.5kmの地下鉄路線。大阪府吹田市の江坂駅から大阪市内の主要駅である新大阪駅、梅田駅、なんば駅、天王寺駅などを通り、大阪府堺市のなかもず駅に至る。北大阪急行電鉄と相互直通運転を実施しており、江坂方面の列車は一部を除き、北大阪急行線に乗り入れ、箕面萱野駅まで運転される。

大阪市の南北を縦断するメインストリートのひとつ「御堂筋」の地下を通る区間もあり、大阪市中心部で3～5分間隔の高頻度運行を実施。大阪市高速電気軌道(Osaka Metro)で最も利用者の多い路線でもある。主要駅での乗換えに加え、観光・ビジネス等で利用される。

御堂筋線を好きな理由として、最も多かったのは「利便性の高い路線だから」(26人)。次いで「仕事や旅行などで利用したことがある路線だから」(19人)、「沿線に魅力的な街があるから」(14人)となった。

ユーザーコメント

「大阪の街を南北にドーンと貫く、まさに大阪の大動脈」(男性・62歳)

「なんだかんだで新大阪と梅田を結ぶ最大の路線で最も利用しやすいから」(男性・39歳)

「新大阪から、一番便利なところを走ってる地下鉄で一番利用するので」(男性・54歳)

「他路線への乗り換えの利便性や運行本数の多さは圧倒的で、大阪の街を観光するにもビジネスで移動するにも、これほど頼もしい路線はありません」(女性・26歳)

「多くの繁華街を結んでおり利便性が高いので」(男性・55歳)

その他 (6位以降)

6位以降は、阪急京都線(5.7%)、近鉄奈良線・難波線(5.7%)、JR神戸線(5.0%)、京阪本線(4.4%)、阪神本線(2.8%)と続いた。各路線に対して、阪急京都線は「沿線に凄く魅力的な街があるから」、近鉄奈良線・難波線は「2階建てでおしぼりがついている(特急『ビスタカー』)。出張のとき新幹線より安いので良く使った」、JR神戸線は「個人的に車窓からの景色が好きなので」、京阪本線は「利用した時に快適だったため」、阪神本線は「阪神電車が好きで思い入れがあるので選びました」といったコメントが寄せられた。

大阪府大阪市「好きな路線」ランキング

1位 : 御堂筋線 (15.1%)

2位 : JR大阪環状線 (12.6%)

3位 : JR京都線 (6.3%)

3位 : 阪急神戸線 (6.3%)

3位 : 阪急宝塚線 (6.3%)

6位 : 阪急京都線 (5.7%)

6位 : 近鉄奈良線・難波線 (5.7%)

8位 : JR神戸線 (5.0%)

9位 : 京阪本線 (4.4%)

10位 : 阪神本線 (2.8%)

1位の御堂筋線、2位の大阪環状線は、ともに選んだ理由の最多が「利便性の高い路線だから」となっており、市内の主要エリアを結ぶ利便性の高さが両路線の評価に表れた。同率3位の3路線のうち、JR京都線を選んだ理由の最多は「利便性」だったが、阪急神戸線・宝塚線は「路線のイメージが良い・雰囲気が好き」が最多に。利便性だけでなく、路線のイメージや沿線の街への親しみも、その路線を好きになる大きな要因になったことかうかがえる。