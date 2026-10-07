8日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『THE突破ファイル』(毎週木曜19:00～)の2時間SPで、10日スタートの同局系ドラマ『俺たちの箱根駅伝』(毎週土曜21:00～)とのコラボが展開される。

今回は、アルバイト中に巻き込まれた様々なピンチを機転で切り抜ける「草薙バイトシリーズ」に、『俺たちの箱根駅伝』から小林虎之介、奥智哉、杢代和人がドラマと同じ役で登場する。

水をかけると炎が巨大に!?

大学の研究室に精密機器を運び込む草薙航基(宮下草薙)と後輩の松本大輝。搬入を終えて校舎の外に出ると、チーフの宮下兼史鷹(宮下草薙)が陸上競技部の学生たちと話していた。

箱根駅伝を目指す学生たちと、元駅伝部の後輩は意気投合。仲間との絆を語り合う中、話に入れない草薙は「黙れイケメン!」とおなじみのセリフで不満を爆発させる。

そんな中、研究室で火災が発生。爆発の衝撃で足を負傷した女性准教授が4階に取り残されてしまう。階段へ続く廊下は炎に包まれ、窓から地上までは10メートル以上。消防の到着を待つ間にも煙は広がり続けていく。

草薙と後輩、陸上競技部の3人は消火器を集め、女性の逃げ道を作ろうとするものの、炎の勢いは収まらない。さらにバケツで水をかけると、逆に炎が巨大になる事態が発生。カーテンで炎を覆う作戦も失敗してしまう。

水も消火器も通用しない炎の壁を前に、救出までのタイムリミットは刻々と迫る。草薙たちは、身近にあるものと駅伝選手たちの力を生かし、どのような方法で女性を救い出すのか。

この日の2時間SPではほかにも、フィンランドから来日した女性熱波師コンビの巧妙な密輸に挑む「空港税関」、ROIROMが鉄道員を演じ、走行中の電車で次々と割れる窓ガラスから乗客を守る新コーナー「突破鉄道」が放送される。