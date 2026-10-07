2026年10月の新作5品まとめ(10月6日発売予定)

本記事ではミニストップで10月6日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、ほうじ茶や黒蜜、お芋、黒ごまなど、香ばしくこっくりとした秋らしい味わいのスイーツをはじめ、ボリュームたっぷりのお弁当まで、秋の食欲を満たすラインナップで新商品が登場しています。

ミニストップ2026年10月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「黒蜜ソース入りほうじ茶ラテアイス」(302.40円)

価格 : 302.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

伊藤園茶師監修のほうじ茶茶葉を使用した「黒蜜ソース入りほうじ茶ラテアイス」(302.40円)は、ほうじ茶の香ばしい香りと黒蜜ソースのコクを楽しめます。

「黒ごまのデニッシュリングパン(いもあん入り)」(159.84円)

価格 : 159.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

黒ごま入りのパイ生地に芋餡を入れて、リング状に成型した「黒ごまのデニッシュリングパン(いもあん入り)」(159.84円)は、最後にフロランタンフィリングを絞って焼き上げ、クイニーアマンのように仕立てられています。

「しっとりお芋のロールケーキ」(181.44円)

価格 : 181.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

「しっとりお芋のロールケーキ」(181.44円)は、茨城県産紅はるかの芋餡を使用したクリームを、しっとりとしたスポンジ生地で巻き込んだロールケーキです。

「もちまる焼き 安納芋クリーム」(181.44円)

価格 : 181.44円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

もちもちとした生地に、鹿児島県産安納芋を使用したクリームを合わせた「もちまる焼き 安納芋クリーム」(181.44円)は、間食、朝食、昼食などの、さまざまなシーンにぴったりなボリュームのある一品です。

「みそロースとんかつ弁当」(699.84円)

価格 : 699.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

三元豚ロースカツの上に八丁味噌ベースのタレをたっぷりかけた「みそロースとんかつ弁当」(699.84円)は、甘口の濃厚味噌ダレにはだしつゆを加え、和風の旨みを感じられます。

まとめ

10月6日発売の新商品は、ほうじ茶の香ばしさと黒蜜の味わいを楽しめる「ほうじ茶ラテアイス」や、黒ごまといもあんを合わせた「デニッシュ」、しっとりとしたお芋の「ロールケーキ」、安納芋クリームの「もちまる焼き」など、秋らしいスイーツがラインナップ。さらに、コクのあるみそだれで楽しむ「ロースとんかつ弁当」などのごはんメニューも登場しています。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用