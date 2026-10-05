【10月6日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介

2026年10月の新商品5品まとめ(10月6日発売予定 )

今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 写真映えするコラボ商品や、あつあつで食べられるホットスナックメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。

ローソン2026年10月の新商品まとめ

これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「鶏と野菜の甘酢弁当」(721円)

価格 : 721円

エネルギー : 564kcal

※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと

※九州・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

彩り豊かな野菜と、ニンニクがきいた唐揚げを特製甘酢ダレで食べる「鶏と野菜の甘酢弁当」が登場です。多彩な味わいのお肉とシャキシャキとした野菜の両方が一度に楽しめる、バランスも食べ応えも抜群の大満足なお弁当になります。

「具たっぷり! 大盛 照焼チキンマヨネーズ」(697円)

「具たっぷり! 大盛 照焼チキンマヨネーズ」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 728kcal

※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

甘辛い照焼チキンとコクのあるマヨネーズの王道コンビがたまらない、「具たっぷり! 大盛 照焼チキンマヨネーズ」パスタが登場。パスタの量はもちろん、トッピングされた具材もたっぷり。ガッツリ食べたいランチや、夕食にぴったりな一品になっています。

「具たっぷり! 大盛 バター醤油仕立ての和風ツナ」(697円)

「具たっぷり! 大盛 バター醤油仕立ての和風ツナ」(697円)

価格 : 697円

エネルギー : 677kcal

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※バターを使用していないとのこと

※バター風味のオイルを使用しているとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ツナの豊かな旨みと、バター醤油の風味が食欲をそそる「具たっぷり! 大盛 バター醤油仕立ての和風ツナ」が登場です。こちらも麺と具材がたっぷりと入った大盛サイズ。和風のさっぱりとした味わいを、最後まで飽きずに大満足できる仕上がりが魅力です。

「タルタルフィッシュバーガー」(397円)

価格 : 397円

エネルギー : 445kcal

※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと

※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

お店でサクッと揚げたふっくら食感の白身魚フライに、特製タルタルソースをたっぷり合わせた「タルタルフィッシュバーガー」が登場。フライの旨みと酸味の効いたタルタルの絶妙な組み合わせがクセになり、朝食や軽めのランチとして手軽に美味しく食べられます。

「大きな 焼おにぎり」(200円)

価格 : 200円

エネルギー : 190kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

だしの豊かな旨みをしっかりと閉じ込めたごはんを、コクのある特撰醤油でこんがりと香ばしく焼き上げた「大きな 焼おにぎり」が登場です。ひとくちかじれば、醤油の香ばしい風味とだしの優しい味わいが口いっぱいに広がる、ボリューム感のあるおにぎりになっています。

まとめ

10月6日発売の新商品は、「鶏と野菜の甘酢弁当」や「具たっぷり! 大盛 照焼チキンマヨネーズ」、「具たっぷり! 大盛 バター醤油仕立ての和風ツナ」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用