11月13日より全国公開予定の『楽園追放 心のレゾナンス』より、10月13日に放送するTOKYO MXでの240秒特番で新情報を発表すること、また10月14日からビックカメラとのコラボがスタートすることが解禁された。

『楽園追放 心のレゾナンス』新情報発表240秒特番

次回新情報の解禁が10月13日に決定。TOKYO MX にて、21時54分～22時00分頃にて、240秒特番を放送予定だ。公開を1カ月前に控え、新たな情報のお知らせに、注目が集まる。

放送日時：10月13日(火)21:54～22:00分頃

放送局：TOKYO MX

『楽園追放 心のレゾナンス』×ビックカメラ コラボ

『楽園追放 心のレゾナンス』とビックカメラとのコラボの開催も決定。10月14日より対象店舗にて、ビックカメラのジャケットを着たガブリエルのスタンディパネルが設置されるほか、店内ではガブリエル(CV.佐倉綾音)による館内放送も行われる。

コラボ内容

ガブリエルによる館内ナレーション放送

ガブリエル スタンディパネル掲出

『楽園追放 心のレゾナンス』劇場告知ポスター＆PV 放映展開

期間

10⽉14⽇～12⽉13⽇予定

※スタンディは⼀部店舗の設置開始⽇が異なる場合がある。

キャンペーン対象店舗

池袋本店、有楽町店、新宿⻄⼝店、新宿東⼝店、AKIBA、渋⾕東⼝店、⽴川店、JR ⼋王⼦駅店、ラゾーナ川崎店、藤沢店、千葉駅前店、柏店、⼤宮⻄⼝そごう店、浦和⻄⼝店、⽔⼾駅店、札幌店、名古屋駅⻄店、名古屋 JR ゲートタワー店、なんば店、岡⼭駅前店、広島駅前店、天神 2 号館、⿅児島中央駅店

『楽園追放 心のレゾナンス』

2014年11月15日に劇場公開された『楽園追放 -Expelled from Paradise-』。 虚淵玄(ニトロプラス)×水島精二による、初のオリジナル劇場作品 にて、人類が肉体や地球を捨て、電脳世界ディーヴァで暮らすようになった西暦2400年を舞台に、壮大なSF的ビジョンと、目を見張るアクションが融合したフル3DCGアニメは、圧倒的なセンスに最先端の映像美が交わり、大ヒットを記録する。

次回作『楽園追放 心のレゾナンス』は、水島精二監督のもと、脚本虚淵玄(ニトロプラス)、キャラクターデザイン齋藤将嗣、音楽のNARASAKIのメインスタッフ陣が再集結し、“その先の新たな物語”を描く。2026年11月13日全国でロードショー予定。

(C)東映アニメーション・ニトロプラス／楽園追放ソサイエティ2