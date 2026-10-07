くりぃむしちゅーの上田晋也と有田哲平がMCを務めるフジテレビ系新バラエティ番組『くりぃむトーク! 超体験!?グランプリ』(毎週木曜23:00～)が、15日にスタートする。初回ゲストが発表され、山里亮太(南海キャンディーズ)、猪狩蒼弥(KEY TO LIT)、細木かおりら9人が出演することが明らかになった。

細木数子さんが娘のために仕掛けた“お見合い大作戦”

同番組は、今年2月、7月に放送された特番『くりぃむの超体験グランプリ～この話ヤバくないですか?～』をレギュラー化。有名人たちが実際に体験した「まさかの事件」「ありえない偶然」「ちょっとした奇跡」などを持ち寄り、語り合っていくトークバラエティだ。

初回には山里、猪狩、細木のほか、アントニー(マテンロウ)、黒岩里奈、平愛梨、信子(ぱーてぃーちゃん)、森田哲矢(さらば青春の光)、吉村崇(平成ノブシコブシ)が登場。「結婚の超体験」「有名人・大物の超体験」などをテーマに、それぞれのエピソードを披露する。

山里は、自身が結婚を決意するきっかけを作った意外な人物について告白。細木は、母・細木数子さんが娘のために仕掛けた“お見合い大作戦”をはじめ、母の豪快なエピソードを語る。

さらに、アントニーはNetflixドラマ『地面師たち』出演時の裏話を披露。MCの上田と有田も自ら“超体験”エピソードを語る。

上田晋也「何ひとつ印象に残ってない」

初収録を終えた上田は「特番の頃から変わらず、今回も何の足しにもならない、バカバカしい話が満載で(笑)」と振り返りながら、普通に生活していては経験しないような出来事や海外での体験など「興味深いエピソードもたくさん出てきて、非常に楽しませていただきましたね」とコメント。

番組の魅力については、収録中は大笑いして楽しんでいるにもかかわらず、「どのエピソードが印象に残りましたか？」と聞かれると「一切答えられないんですよ(笑)。何ひとつ印象に残ってない」と笑い、「“見終わった後に何も残らない”っていうのが、この番組の魅力でもあるのかなと思いますね」と語った。

有田も「“超体験”という括りだったら、誰でも一つか二つは強いネタを持ってるんだなっていうことを、改めて痛感しました」と手応え。「仕事から帰ってきて、たまたまこの番組を見始めたら意外と面白かった」と思えるような、気軽に楽しめる番組を目指すという。

さらに、「日本中の…いや、世界中のセレブが“あの番組だったら出てもいいよ”って、オファーを気楽に受けてくれるような、そんな番組にしたいです」と期待を寄せている。

【編集部MEMO】

くりぃむしちゅーは、上田晋也と有田哲平によるお笑いコンビ。熊本県出身の同級生で、1991年にコンビを結成。バラエティ番組を中心に幅広く活躍し、上田は数多くの番組でMCを担当。有田もMCや俳優、YouTubeなど多方面で活動している。

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