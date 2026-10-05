ファミリーマートは10月6日、「ファミマ・ザ・シリーズ」初の弁当となる「ファミマ・ザ・海苔弁当」(498円)を全国のファミリーマート約1万6,500店で発売する。ごはん220gに白身魚フライやちくわの磯辺揚げなどを盛り合わせ、ワンコインで購入できる価格に設定した。

ファミリーマートでは、発売開始から3日で販売数100万食を突破した「ファミマ・ザ・メロンパン」「ファミマ・ザ・カレーパン」など、「ファミマ・ザ・シリーズ」を展開している。今回、物価高騰が続くなか、ランチ代を抑えながら食べ応えのある食事を楽しみたいというニーズを受け、同シリーズから初めて弁当を発売する。

「ファミマ・ザ・海苔弁当」は、ごはん220gに、ちくわの磯辺揚げ、タルタル付き白身魚フライ、ゆで玉子、コロッケなどの定番のおかずを盛り合わせた。

ごはんの上には、かつお節・さば節・そうだ節の3種の節と昆布をきかせた「だし醤油」を塗り、削り節と海苔を重ねている。

また、発売に合わせて「ファミマ・ザ・海苔弁当」を購入すると、対象の「お～いお茶」1本と交換できる無料引換券を発行するキャンペーンも実施する。

無料引換券の発券期間は10月6日～12日、引換期間は10月6日AM7時～19日。対象商品は「お～いお茶 緑茶 600ml」「お～いお茶 濃く香るほうじ茶 600ml」で、ホット飲料と冷凍飲料は対象外となる。